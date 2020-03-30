Глава Запорожского облсовета заразился коронавирусом

Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак заразился коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

"Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован COVID-19. Сейчас председатель областного совета находится дома под наблюдением семейного врача. Его семья находится в самоизоляции", - сказано на сайте областного совета.

Григорию Самардаку 48 лет. Он возглавляет областной совет с 2015 года.

29 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса.

Всего по состоянию на утро 30 марта в области зарегистрированы 13 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (в том числе два подтвердились сегодня в гЗапорожье): Запорожье - 9 случаев, Бердянск - один, Мелитополь - два, Мелитопольский район - один.