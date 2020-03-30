САП открыла дело по видео с братом Ермака

Специальная антикоррупционная прокуратура 30 марта открыла уголовное производство по заявлению народного депутата Гео Лероса о возможной торговле должностями человеком, похожим на брата главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом говорится в фейсбуке САП.

"В Специализированную антикоррупционную прокуратуру Офиса генерального прокурора поступило обращение народного депутата Украины Лероса Г.Б., согласно которому неустановленные досудебным расследованием лица, в том числе лицо, похожее на Ермака Дениса Борисовича, по предварительном сговору в период времени с конца августа до начала октября 2019 года обещали повлиять на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, о назначении конкретных лиц на должности главы Тернопольской областной государственной администрации и директора Ильичевского порта за предоставление неправомерной выгоды в суммах 220 тысяч долларов и 620 тысяч долларов соответственно", - сказано в выписке из единого реестра досудебных расследований.

В своем обращении Лерос попросил проверить причастность руководство Офиса президента к совершению преступления.

Уголовное дело открыто по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием), его будет расследовать Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, 29 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.