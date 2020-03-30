Диаспора заявила о смерти украинца в аэропорту Лиссабона и возможном применении к нему силы миграционной службой

Сотрудники Службы по вопросам иностранцев в Лиссабоне подозреваются в убийстве украинца. По словам главы союза украинцев в Португалии Павла Садоха, погибший прилетел на заработки, но в аэропорту ему отказали во въезде.

Ролик о том, что инспекторам миграционной службы грозит 25 лет лишения воли за возможное убийство украинца, распространил португальский телеканал TVI24.

"В аэропорту Лиссабона ему отказали во въезде в Португалию по непонятным причинам. После его требований объяснить ситуацию, на него надели наручники и против него применили физическую силу. В таком состоянии его оставили одного в комнате медицинской помощи, где с ним произошел приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть", - уточнил Садоха.

Как пишет Pais ao minuto, не исключается, что украинец подвергался пыткам. Он прилетел в Лиссабон рейсом из Турции 11 марта. После отказа во въезде его собирались вернуть обратным рейсом, однако, как заявляется, украинец "плохо отреагировал" на это, а сотрудники Службы по вопросам иностранцев увели его в закрытое помещение - комнату медпомощи. Расследуется возможное убийство.

На странице посольства Украины в Португалии в Facebook сообщили, что обратились в МИД Португалии с вербальной нотой с просьбой способствовать объективному расследованию этого дела.