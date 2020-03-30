Мэры облцентров призвали Раду не урезать доходы регионов

Городские председатели обвинили власть в двуличии.

Мэры облцентров призвали Раду не урезать доходы регионов
Фото: flickr.com/NBU

Мэры всех областных центров Украины, кроме оккупированных Россией, подписали открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием не принимать законопроект №3275 в предложенной редакции.

Оно обнародовано на сайте Ассоциации городов Украины.

Мэры заявили, что этот законопроект может лишить регионы денег на выплаты зарплат.

"Вместо поддержки громад, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают громады ресурсов. Законопроект 3275 от 29.03.2020 вопреки позиции президента и премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельном крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней", - сказано в обращении.

"В случае принятия этого и подобных законопроектов, в общин не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ", - заявили мэры.

Напомним, что законопроект №3275 - один из 13 вопросов повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое состоится 30 марта.

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