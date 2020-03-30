СБУ пришла с обыском в мэрию Запорожья

Речь идет о деле о передаче земли в аренду по заниженной стоимости.

Фото: facebook.com/vitalii.ryabcev

Сотрудники Службы безопасности Украины 30 марта пришли с обыском в Запорожскую мэрию. Следственные действия проходят в кабинетах и по месту жительства заместителя городского главы Сергея Мишка и начальника управления земельных ресурсов Юлии Сколибог, пишет "Украинская правда".

"Обыски идут. Они только начались, поэтому детали позже. Речь идет о махинациях с коммунальной землей, и там возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью)", - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

По словам депутата Запорожского горсовета Виталия Рябцева, речь идет о деле, которое было начато около года назад. Почти 60 крупных земельных участков в Запорожье были переданы арендаторам по заниженной стоимости. Убытки составили около 70 млн гривен.

Рябцев сообщил, что перед передачей документов на сессию горсовета, одна из фирм проводила оценку этой земли и занизила ее стоимость.

Напомним, в феврале прокуратура Харькова сообщила о подозрении директору частного предприятия по факту самозахвата 3 га земли и самовольного строительства в Новобаварском районе города.