Рассмотрение законопроекта о банках в профильном комитете Рады заблокировано из-за отсутствия кворума

Заседание перенесли на 13:00.

Рассмотрение законопроекта о банках в профильном комитете Рады заблокировано из-за отсутствия кворума
Фото: Макс Требухов

Рассмотрение так называемого антиколомойского законопроекта о банках в парламентском Комитете по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики заблокировано из-за отсутствия кворума. Об этом в Facebook написал нардеп фракции "Слуга народа" Егор Чернев.

Пока заседание не закрыто, его перенесли на 13:00.

По словам нардепа, не пришли такие депутаты: Игорь Абрамович (ОПЗЖ), Андрей Холодов (СН), Игорь Палица ("За майбутнє"), Андрей Николаенко ("Батькивщина"), Элла Репина (СН), Александр Герега ("За майбутнє"), Алексей Леонов (СН), Алексей Устенко (СН), Дарья Володина (СН), Тарас Козак (ОПЗЖ), Олег Кулинич (Довира), Анастасия Ляшенко (СН), Юрий Солод (ОПЗЖ), Нина Южанина ("ЕС"), Галина Васильченко ("Голос"), однако она лежит в больнице.

"Надеюсь, коллеги все же доедут и поддержат законопроект, который даст шанс Украине удержаться от дефолта", - написал Чернев.

Напомним, что Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Его принятие является одним из требований Международного валютного фонда.

Законопроект называют "антиколомойским", поскольку пока что наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем, бизнесменом Игорем Коломойским.

Депутат Верховной Рады Егор Чернев из президентской фракции "Слуга народа" заявил, что голосов за законопроект №3260 о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам может не хватить.

26 марта глава МВФ Кристалина Георгиева назвала два условия для выделения денег Украине. Это принятие закона о невозврате банков бывшим владельцам и голосование за рынок земли.

При этом она сообщила, что сумма новой кредитной программы может быть больше, чем 5,5 млрд долларов, о которых договаривались в 2019 году.

Украина еще в начале декабря 2019 года предварительно договорилась с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов.

Одним из них и является законопроект об отдельных вопросах функционирования банковской системы.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Рада только начала рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли.

30 марта на сайте Рады появилась повестка дня внеочередного заседания. Парламент рассмотрит 13 вопросов, среди которых борьба с коронавирусом и назначение новых министров. Законопроекты о банках и земле рассматриваться пока не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне предупредил депутатов, что от их решения в понедельник зависит, получит ли Украина 10 миллиардов долларов международной финансовой помощи или столкнется с угрозой дефолта.

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