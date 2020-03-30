Трамп продлил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреля

Трамп продлил ограничения в связи с коронавирусом до конца апреля

Президент США Дональд Трамп в воскресенье продлил срок действия рекомендаций о самоизоляции до конца апреля, отказавшись от подвергшегося резкой критике плана возобновить полноценное функционирование экономики к середине апреля после того, как один из ведущих медицинских советников правительства сообщил, что вспышка коронавируса в стране может унести свыше 100 000 жизней.

Д.Трамп пообещал подробно объяснить свое решение во вторник. Число жертв коронавируса в США превысило 2460, по подсчетам Рейтер, а число инфицированных - 141.000 человек, что является самым высоким показателем в мире.

"Пик, самая высокая точка смертности, скорее всего, будет достигнут через две недели, - сказал Д.Трамп на брифинге в Розовом саду Белого дома. - Нет ничего хуже, чем провозгласить победу до того, как победа одержана".

Ранее в воскресенье доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщил CNN, что пандемия может в итоге унести от 100 000 до 200 000 жизней в США, если попытки сдержать ее потерпят неудачу.

Внезапное предположение Д.Трампа о том, что он может распорядиться о возобновлении полноценного функционирования экономики к Пасхе, встретило резкую критику со стороны губернаторов штатов, которые все еще борются с растущим количеством заболевших, а системы здравоохранения с трудом справляются

МинПром по материалам Рейтер

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