Кабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом граждан

Кабмин поддержал усиление карантинных мер из-за коронавируса, которые были инициированы Минздравом.

Принятое постановление предусматривает, что лица, которые контактировали с больными коронавирусом или сами болеют COVID-19 и не нуждаются в госпитализации, обязаны находиться в самоизоляции. Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.

Те, кто вернулся из стран или регионов с местной передачей вируса, подлежат обязательной обсервации на протяжении двух недель. В Мининфраструктуры уточнили, что эти лица считаются такими, которые имели контакт с больным коронавирусом, потому и подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней после пересечения государственной границы. Они должны находиться в специализированных учреждениях.

Все областные госадминистрации и КГГА должны обеспечить обустройство таких специальных учреждений для организации обсервации, транспортировку к ним и медицинское наблюдение за теми, кто будет в них проживать.

"Кроме того, постановление предусматривает, что до 5 апреля 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины должно внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации", - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным журналиста канала СТБ Виталия Глаголы, эвакуированные из Вьетнама украинцы, которые вечером 29 марта прибыли в аэропорт "Борисполь", сопротивлялись обсервации и вырывались домой.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко не исключил усиления мер контроля за соблюдением 14-дневной обсервации для прибывших из-за границы граждан.