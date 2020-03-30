Кабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом граждан

Эти лица считаются такими, которые имели контакт с больным коронавирусом.

Кабмин одобрил обязательную обсервацию для вернувшихся из стран с коронавирусом граждан
Фото: Макс Требухов

Кабмин поддержал усиление карантинных мер из-за коронавируса, которые были инициированы Минздравом.

Принятое постановление предусматривает, что лица, которые контактировали с больными коронавирусом или сами болеют COVID-19 и не нуждаются в госпитализации, обязаны находиться в самоизоляции. Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.

Те, кто вернулся из стран или регионов с местной передачей вируса, подлежат обязательной обсервации на протяжении двух недель. В Мининфраструктуры уточнили, что эти лица считаются такими, которые имели контакт с больным коронавирусом, потому и подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней после пересечения государственной границы. Они должны находиться в специализированных учреждениях.

Все областные госадминистрации и КГГА должны обеспечить обустройство таких специальных учреждений для организации обсервации, транспортировку к ним и медицинское наблюдение за теми, кто будет в них проживать.

"Кроме того, постановление предусматривает, что до 5 апреля 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины должно внедрить Электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации", - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным журналиста канала СТБ Виталия Глаголы, эвакуированные из Вьетнама украинцы, которые вечером 29 марта прибыли в аэропорт "Борисполь", сопротивлялись обсервации и вырывались домой.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко не исключил усиления мер контроля за соблюдением 14-дневной обсервации для прибывших из-за границы граждан.

Глава МВД Арсен Аваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных граждан.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Милованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масокМилованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масок
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупационные "власти" Крыма не собираются закрывать рынки, несмотря на распространение COVID-19Оккупационные "власти" Крыма не собираются закрывать рынки, несмотря на распространение COVID-19
Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом (список)Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом (список)
Кабмин предлагает сократить финансирование судебной системы почти на 200 млн грнКабмин предлагает сократить финансирование судебной системы почти на 200 млн грн
Минздрав: больных коронавирусом в легком состоянии не будут госпитализироватьМинздрав: больных коронавирусом в легком состоянии не будут госпитализировать
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
С начала карантина в Украину вернулись 100 тысяч граждан, - КриклийС начала карантина в Украину вернулись 100 тысяч граждан, - Криклий
У Зеленского заявили, что Кабмин сохранит всю предусмотренную в бюджете поддержку аграриевУ Зеленского заявили, что Кабмин сохранит всю предусмотренную в бюджете поддержку аграриев
Разумков призвал депутатов отдать надбавки к зарплате на борьбу с коронавирусомРазумков призвал депутатов отдать надбавки к зарплате на борьбу с коронавирусом
Нардеп: голосов за "антиколомойский" закон может не хватить, часть депутатов живет в стране ПриватНардеп: голосов за "антиколомойский" закон может не хватить, часть депутатов живет в стране Приват
Глава полиции Киева Крищенко заболел коронавирусомГлава полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости