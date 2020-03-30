В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен

Премьер Гессена считает, что он мог совершить самоубийство из-за ситуации с коронавирусом.

В Германии на железнодорожных путях найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен Томас Шефер. Погибшему было 54 года, пишет DW.

Его тело 28 марта на железной дороге поблизости города Хоххайм-на-Майне обнаружила служба спасения. Следствие рассматривает версию самоубийства.

Премьер-министр Гессена Фолькер Буфье высказал соболезнования родным погибшего.

"Мы все шокированы и едва можем поверить, что Томас Шефер ушел из жизни так неожиданно и внезапно", - заявил он.

Фото: nachedeu.com

Буфье добавил, что смерть Шефера може быть связана с пандемией коронавируса, поскольку погибший высказывал сильное беспокойство из-за сложившейся ситуации.

"Он явно не видел больше никакого выхода. Он был в отчаянии и покинул нас. Это меня потрясло", - отметил премьер Гессена.

Буфье сообщил, что Шефер работал над преодолением экономических последствий пандемии и беспокоился из-за того, удастся ли ему выполнить ожидания населения, которое рассчитывало на его финансовую поддержку.

Шефер занимал должность министра финансов Гессена с 2010 года. Отмечается, что он считался возможным преемником на должности премьера своей федеральной земли.

За несколько дней до смерти он представил в земельном парламенте план на несколько миллиардов, который предполагал поддержку бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.

Напомним, что в сентябре 2019 полиция Эстонии нашла мертвым экс-главу эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, который пропал и был объявлен в розыск. Тело обнаружили в саду дома Рехе в Таллине. Полиция предположила, что он совершил самоубийство.



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