Оккупационные войска из минометов обстреляли Водяное Донецкой области

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе от начала суток 30 марта оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Неподалеку Водяного зафиксировано использование миномета калибра 82 мм, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

За прошлые сутки вооруженные формирования РФ 13 раз нарушали режим прекращения огня.

По защитникам Павлополя противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, было выпущено 10 мин. Рядом с Богдановкой и Водяным оккупанты применяли минометы 82-мм калибра, выпустив 10 мин, и гранатометы разных систем.

Дважды обстреляли Березовое - из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Старогнатовки вражеские войска осуществили 3 обстрела из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Тарамчука стреляли их автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Авдеевки стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Шахтой Бутовка противник стрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, по позициям ООС рядом с Луганским оккупант выпустил 7 мин из миномета калибра 82 мм. По защитникам Гладосового вели огонь из станкового противотанкового гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия.

"На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированиям РоSSийской Федерации адекватный ответ", - добавили в Минобороны.

Вследствие обстрелов 29 марта украинские военные не пострадали.

Напомним, 28 марта вооруженные формирования РоSSийской Федерации 15 раз открывали огонь на Донбассе. Два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.