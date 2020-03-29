Боевики из минометов обстреляли позиции ВСУ под Луганским

С украинской стороны потерь нет.

С начала суток вооруженные формирования РоSSийской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в т.ч. применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не зафикисровано.

Об этом пресс-центр Объединенных сил информирует в вечерней сводке.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял опорные пункты Объединенных сил вблизи Березового (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), также совершил два обстрела по защитникам Старогнатовки (из стрелкового оружия), единожды открывал огонь неподалеку от Тарамчука (из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов), Авдеевки (из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

В то же время, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции военнослужащих ОС у Луганского (7 мин из минометов калибра 82 мм) и Гладосово (из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

"Наши защитники немедленно реагировали на вражеские вооруженные провокации. Украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по позициям противника", - отметили в пресс-центре ООС.

Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 28 марта вооруженные формирования РоSSийской Федерации 15 раз открывали огонь на Донбассе. Два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.