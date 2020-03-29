Оккупационные "власти" Крыма не собираются закрывать рынки, несмотря на распространение COVID-19

По официальным роSSийским данным, на полуострове зафиксировали 20 случаев коронавируса.

Оккупационные "власти" Крыма не собираются закрывать рынки, несмотря на распространение COVID-19
Фото: https://twitter.com/KrimRt

Оккупационные "власти" Крыма не собираются закрывать рынки и ярмарки на полуострове, несмотря на распространение коронавирусной инфекции на полуострове. Об этом заявил псевдопремьер Крыма Сергей Аксенов, передает сайт "Крым.Реалии".

По его словам, рынки и ярмарки являются действенным инструментом по регулированию ценовой политики. При этом “власти” Крыма собираются прописать нормативное расстояние для установки торговых палаток.

Ранее жителям полуострова рекомендовали находиться в очередях на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

Также "власти" полуострова составили перечень объектов, подлежащих закрытию на период карантина: ломбарды, кредитные кассы, офисы микрокредитных организаций, магазины, специализирующиеся на продаже алкогольной продукции, автомойки, кроме моек самообслуживания.

27 марта в Крыму закрытии заведений общепита.

По официальным роSSийским данным, по состоянию на 28 марта в Крыму зафиксировали 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять из них – в Севастополе.

Ранее "власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией.

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