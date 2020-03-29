В Александровской больнице 38 пациентов с COVID-19, из них 4 - в реанимации, - главврач

Официально в Киеве зафиксированы 82 случая коронавирусной инфекции.

В Александровской больнице 38 пациентов с COVID-19, из них 4 - в реанимации, - главврач
Фото: Lb.ua

Главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко рассказала о пациентах, которые проходят лечение в инфекционном отделении.

По ее словам, общее количество пациентов в инфекционном корпусе - 54, положительных с COVID-19 - 38, подозрение на коронавирус - 14, в реанимации - 4, из них на экстракорпоральной мембранной оксигенации - 2. Двое пациентов выздоровели после коронавируса и были выписаны.

"Еще один пациент на ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации. - Ред.)! Поступил вчера, в крайне тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью, COVID-19 положительный, с двусторонней тотальной пневмонией! Бригада специалистов работала до второго часа ночи. Успешно подключена аппаратура. Началась сложная борьба за жизнь! Сейчас состояние обоих пациентов тяжелое, однако стабилизировано", - написала Антоненко в фейсбуке.

Фото: facebook.com/Lyudmila Antonenko

Главврач Александровской больницы обратилась к киевлянам с просьбой "выбрать золотую середину в поведении".

"Ведь часть пациентов готова штурмовать инфекционный корпус при температуре 37,0 без симптомов заболевания и требовать постоянного внимания врачей, которые сейчас борются за жизнь действительно тяжелых пациентов, а другая крайность - пациенты сидят дома на самолечении до критического состояния", - пояснила она.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату нардепа Шахова.

Сегодня Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом. Для госпитализации подготовили больше 4 тысяч боксов и 67 тысяч койко-мест.

В столице таких больниц семь, в том числе и Александровская.

По официальной статистике Минздрава, на данный момент в Киеве зарегистрировано 82 случая коронавирусной инфекции.

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