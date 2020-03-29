Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом (список)

Министерство здравоохранения определило список из 240 больниц, которые в первую очередь будут принимать пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

В этих больницах предусмотрены 4,1 тысяча мест для изоляции больных и 67 тысяч койко-мест. Есть около 1800 аппаратов искусственной вентиляции легких. Общее количество сотрудников - 5855 врачей (инфекционистов, анестезиологов, терапевтов, педиатров).

Если этого не хватит, в Минздраве не исключают увеличения количества больниц, задействованных в лечении инфицированных.

Определенные министерством больницы предназначен для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.

Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не должны обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения, так как это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38 и не сбивается, затрудненное дыхание - звонить 103.