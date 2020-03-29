Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом (список)
Для госпитализации подготовили больше 4 тысяч боксов и 67 тысяч койко-мест.
Министерство здравоохранения определило список из 240 больниц, которые в первую очередь будут принимать пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом говорится на сайте Минздрава.
В этих больницах предусмотрены 4,1 тысяча мест для изоляции больных и 67 тысяч койко-мест. Есть около 1800 аппаратов искусственной вентиляции легких. Общее количество сотрудников - 5855 врачей (инфекционистов, анестезиологов, терапевтов, педиатров).
Если этого не хватит, в Минздраве не исключают увеличения количества больниц, задействованных в лечении инфицированных.
Определенные министерством больницы предназначен для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.
Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не должны обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения, так как это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38 и не сбивается, затрудненное дыхание - звонить 103.
|
Код ЄДРПОУ
|
Назва закладу
|
Область
|
1982502
|
КНП "Вінницька центральна районна клінічна лікарня" Вінницької районної ради
|
Вінницька
|
1982525
|
КНП "Жмеринська центральна районна лікарня" Жмеринської районної ради
|
Вінницька
|
1982554
|
КНП "Калинівська центральна районна лікарня" Калинівської районної ради
|
Вінницька
|
1982591
|
КНП "Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування" Могілів-Подільської міської ради
|
Вінницька
|
1982666
|
КНП "Тростянецька центральна районна лікарня"
|
Вінницька
|
1982695
|
КНП "Хмільницька центральна районна лікарня" Хмільницької районної ради
|
Вінницька
|
5484126
|
КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1"
|
Вінницька
|
33868196
|
КНП "Шаргородська центральна районна лікарня" Шаргородської районної ради Вінницької області
|
Вінницька
|
34004453
|
КНП "Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної ради"
|
Вінницька
|
35814729
|
КНП "Козятинська центральна районна лікарня Козятинської районної ради"
|
Вінницька
|
1982940
|
КНП Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання Ковельської міської ради Волинської області "Ковельська центральна районна лікарня"
|
Волинська
|
1983016
|
КНП "Нововолинська центральна міська лікарня"
|
Волинська
|
1983163
|
КНП "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради
|
Волинська
|
3398983
|
КНП "Волинська обласна інфекційна лікарня" Волинської обласної ради
|
Волинська
|
3399089
|
КНП "Луцький клінічний пологовий будинок"
|
Волинська
|
21751226
|
КНП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання" Волинської обласної ради
|
Волинська
|
37271416
|
КНП "Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради "
|
Волинська
|
38856054
|
КНП "Ківерцівське районне територіальне медичне об'єднання" Ківерцівської районної ради
|
Волинська
|
1280527
|
КНП "Міська клінічна лікарня № 4" Дніпровської міської ради
|
Дніпропетровська
|
1984441
|
КНП "Міська клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради
|
Дніпропетровська
|
1984624
|
КНП "Міська клінічна лікарня № 16" Дніпровської міської ради
|
Дніпропетровська
|
1984659
|
КНП "Міська клінічна лікарня № 21 ім. проф. Є. Г. Попкової" Дніпровської міської ради
|
Дніпропетровська
|
1985127
|
КНП "Міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради
|
Дніпропетровська
|
1985423
|
КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова" Дніпропетровської обласної ради"
|
Дніпропетровська
|
1985995
|
КНП "Криворізька міська лікарня №7" Криворізької міської ради
|
Дніпропетровська
|
1986115
|
КНП "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради
|
Дніпропетровська
|
1987273
|
КНП "Новомосковська центральна міська лікарня" Новомосковської міської ради"
|
Дніпропетровська
|
1987416
|
КНП "Першотравенська міська лікарня" Першотравенської міської ради
|
Дніпропетровська
|
1989160
|
КНП "Синельниківська центральна міська лікарня" Синельниківської міської ради"
|
Дніпропетровська
|
5411245
|
КНП Кам'янської міської ради "Міська лікарня №7"
|
Дніпропетровська
|
1989728
|
КНП "Великоновосілківська центральна районна лікарня"
|
Донецька
|
1989763
|
КНП "Волноваська центральна районна лікарня"
|
Донецька
|
1990648
|
КНП "Перинатальний центр м. Маріуполь"
|
Донецька
|
1990217
|
КНП "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут"
|
Донецька
|
1990418
|
КНП "Центральна міська лікарня" м. Торецька
|
Донецька
|
1990654
|
КНП Маріупольської Міської Ради "Маріупольська міська лікарня №4 ІМ. І.К. Мацука"
|
Донецька
|
1990660
|
КНП Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня Швидкої медичної допомоги"
|
Донецька
|
1990756
|
КНП "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради"
|
Донецька
|
1990810
|
КНП "Міська лікарня №3" Краматорської міської ради
|
Донецька
|
3096940
|
КНП "Інфекційна лікарня м. Костянтинівка"
|
Донецька
|
31338129
|
КНП "Інфекційна лікарня м. Мирноград"
|
Донецька
|
42170577
|
КНП "Обласний перинатальний центр м. Краматорськ"
|
Донецька
|
5480826
|
КУ "Маріупольська міська лікарня №9 - медико-санітарна частина працівників департаменту морського флоту"
|
Донецька
|
1991671
|
КНП "Центральна районна лікарня" Житомирської районної ради
|
Житомирська
|
1991731
|
КНП "Центральна районна лікарня ім. Д.І.Потєхіна" Коростишівської районної ради
|
Житомирська
|
1991754
|
КНП "Любарська центральна районна лікарня" Любарської районної ради
|
Житомирська
|
1991783
|
КНП "Малинська міська лікарня" Малинської міської ради
|
Житомирська
|
1991820
|
КНП "Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання"
|
Житомирська
|
1991872
|
КНП "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради
|
Житомирська
|
1991961
|
КНП "Чуднівська центральна районна лікарня"
|
Житомирська
|
1992015
|
КНП "Бердичівська МЛ" Бердичівської міської ради
|
Житомирська
|
1992050
|
КНП "Коростенська Центральна міська лікарня Коростенської міської ради"
|
Житомирська
|
2774119
|
КНП "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня"
|
Житомирська
|
42435766
|
КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради
|
Житомирська
|
42788614
|
КП "Лікарня №1" Житомирської міської ради
|
Житомирська
|
1992156
|
КНП “Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. Андрія новака Закарпатської обласної ради”
|
Закарпатська
|
1992268
|
КНП “Обласна дитяча лікарня” Закарпатської обласної ради
|
Закарпатська
|
1992430
|
КНП "Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області"
|
Закарпатська
|
1992506
|
КНП "Виноградівська районна лікарня Виноградівської районної ради Закарпатської області"
|
Закарпатська
|
1992587
|
КНП "Іршавська районна лікарня" Іршавської районної ради Закарпатської області
|
Закарпатська
|
1992682
|
КНП "Тячівська районна лікарня" Тячівської районної ради
|
Закарпатська
|
1992819
|
КНП “Центральна міська клінічна лікарня” Ужгородської міської ради
|
Закарпатська
|
1992831
|
КНП "Мукачівська центральна районна лікарня"
|
Закарпатська
|
26098930
|
КНП “Обласний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр” Закарпатської обласної ради
|
Закарпатська
|
26464978
|
КНП "Обласна клінічна інфекційна лікарня" Закарпатської обласної ради
|
Закарпатська
|
38802040
|
КНП “Ужгородський міський пологовий будинок” Ужгородської міської ради
|
Закарпатська
|
43221703
|
КНП "Хустська ЦРЛ ім. Віцинського Остапа Петровича" Хустської районної ради Закарпатської області
|
Закарпатська
|
1992908
|
КНП "Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Василівської районної ради Запорізької області
|
Запорізька
|
1992914
|
КНП "Вільнянська районна багатопрофільна лікарня" Вільнянської районної ради
|
Запорізька
|
1992953
|
КНП "Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Оріхівської районної ради Запорізької області
|
Запорізька
|
1992972
|
КНП "Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Пологівської районної ради Запорізької області
|
Запорізька
|
1992989
|
КП "Приморська центральна районна лікарня" Приморської районної ради Запорізької області
|
Запорізька
|
1993032
|
КНП "Якимівська центральна районна лікарня" Якимівської селищної ради Якимівського району Запорізької області
|
Запорізька
|
2005131
|
КНП "Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня" Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області
|
Запорізька
|
5395687
|
КНП "Пологовий будинок №4" Запорізької міської ради
|
Запорізька
|
5498648
|
КНП "Міська лікарня №2" Запорізької міської ради
|
Запорізька
|
5498683
|
КНП "Міська лікарня №6" Запорізької міської ради
|
Запорізька
|
5498694
|
КНП "Міська лікарня №9" Запорізької міської ради
|
Запорізька
|
5498720
|
КНП "Територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Мелітопольської міської ради Запорізької області
|
Запорізька
|
5498789
|
КНП "Міська дитяча лікарня №5" Запорізької міської ради
|
Запорізька
|
5498849
|
КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради
|
Запорізька
|
35535544
|
КНП "Міська лікарня №7" Запорізької міської ради
|
Запорізька
|
39029713
|
КНП Бердянської міської ради "Бердянське територіальне медичне об'єднання"
|
Запорізька
|
41477873
|
КП "Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Токмацької міської ради
|
Запорізька
|
41955911
|
КП "Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Веселівської селищної ради
|
Запорізька
|
42594137
|
КНП "Спеціалізована медико-санітарна частина" Енергодарської міської ради Запорізької області
|
Запорізька
|
1993291
|
КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради"
|
Івано-Франківська
|
1993305
|
КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради
|
Івано-Франківська
|
1993322
|
КНП "Міська клінічна лікарня № 1 Івано-франківської міської ради
|
Івано-Франківська
|
1993428
|
КНП "Городенківська центральна районна лікарня" Городенківської районної ради
|
Івано-Франківська
|
1993457
|
КНП "Долинська багатопрофільна лікарня" Долинської районної ради Івано-Франківської області
|
Івано-Франківська
|
1993546
|
КНП "Косівська центральна районна лікарня" Косівської районної ради Івано-Франківської області
|
Івано-Франківська
|
1993575
|
КНП "Надвірнянська центральна районна лікарня" Надвірнянської районної ради
|
Івано-Франківська
|
1993612
|
КНП "Рожнятівська центральна районна лікарня" Рожнятівської районної ради
|
Івано-Франківська
|
2009637
|
КНП " Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр Івано-Франківської обласної ради"
|
Івано-Франківська
|
25596594
|
КНП "Коломийська центральна районна лікарня" Коломийської районної ради
|
Івано-Франківська
|
1993664
|
КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|
Київ
|
1993730
|
КНП "Київський міський пологовий будинок №5" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|
Київ
|
1994095
|
КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|
Київ
|
4350694
|
КНП "Київська міська дитяча клінічна №1" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|
Київ
|
5496796
|
КНП "Київський міський пологовий будинок №3" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|
Київ
|
25680295
|
КНП "Київська міська клінічна лікарня № 9" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|
Київ
|
30212155
|
КНП "Київська міська клінічна лікарня № 4" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
|
Київ
|
1994385
|
КНП Васильківської районної ради “Васильківська центральна районна лікарня”
|
Київська
|
1994422
|
КНП "Яготинська центральна районна лікарня" Яготинської районної ради
|
Київська
|
1994451
|
КНП Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня"
|
Київська
|
1994497
|
КНП "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня" Броварської районної та Броварської міської ради
|
Київська
|
1994592
|
КНП Білоцерківської міської ради “Білоцерківська міська лікарня №3”
|
Київська
|
1994617
|
КНП Білоцерківської міської ради “Білоцерківський пологовий будинок”
|
Київська
|
1994669
|
КНП "Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради"
|
Київська
|
24880520
|
КНП Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №1"
|
Київська
|
34019061
|
КНП Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня №2"
|
Київська
|
1994942
|
КНП "Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради"
|
Кіровоградська
|
1995143
|
КНП "Добровеличківська центральна районна лікарня" Добровеличківської районної ради Кіровоградської області
|
Кіровоградська
|
1995203
|
КНП "Маловисківська центральна районна лікарня"
|
Кіровоградська
|
5493838
|
КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради
|
Кіровоградська
|
5493846
|
КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького"
|
Кіровоградська
|
1983683
|
КНП "Рубіжанська центральна міська лікарня" Рубіжанської міської ради Луганської області
|
Луганська
|
1983714
|
КНП "Старобільське районне територіальне медичне об'єднання" Старобільської районної ради Луганської області
|
Луганська
|
5401658
|
КНП "Лисичанська багатопрофільна лікарня"
Лисичанської міської ради Луганської області
|
Луганська
|
37336064
|
КНП "Біловодська багатопрофільна лікарня" Біловодської селищної ради Луганської області
|
Луганська
|
37747995
|
КНП "Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня" Сєвєродонецької міської ради Луганської області
|
Луганська
|
1984263
|
КНП Львівської обласної ради "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня"
|
Львівська
|
1996326
|
КНП «Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня»
|
Львівська
|
1996958
|
КНП "Стрийська центральна міська лікарня"
|
Львівська
|
1997248
|
КНП Сокальської районної ради Львівської області "Сокальська центральна районна лікарня"
|
Львівська
|
1997645
|
КНП "8-А міська клінічна лікарня м.Львова"
|
Львівська
|
1998147
|
КНП Львівської обласної ради "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр"
(центр легеневого здоров'я)
|
Львівська
|
1998161
|
КНП Львівської обласної ради "Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи"
|
Львівська
|
13821460
|
КНП "Стебницька міська лікарня" Дрогобицької міської ради
|
Львівська
|
22398210
|
КНП Яворівської районної ради Львівської області "Яворівська центральна районна лікарня"
|
Львівська
|
41045137
|
КНП «Рудківська лікарня» Рудківської міської ради
|
Львівська
|
1998319
|
КНП "Первомайська центральна районна лікарня" Первомайської районної ради Миколаївської області
|
Миколаївська
|
5483078
|
КНП Миколаївської міської ради "Міська лікарня №1"
|
Миколаївська
|
5483138
|
КНП Миколаївської міської ради "Пологовий будинок №1"
|
Миколаївська
|
43443474
|
КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Миколаївської обласної ради
|
Миколаївська
|
1982146
|
КНП "Дунайська обласна лікарня" Одеської обласної ради"
|
Одеська
|
1982212
|
КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області
|
Одеська
|
1998803
|
КНП "Подільська міська лікарня Подільської міської ради"
|
Одеська
|
1999023
|
КНП "Міська клінічна інфекційна лікарня" Одеської міської ради
|
Одеська
|
5446427
|
КНП "Пологовий будинок №2" Одеської міської ради
|
Одеська
|
21008313
|
КНП "Одеський обласний клінічний медичний центр Одеської обласної ради"
|
Одеська
|
26418688
|
КНП Ізмаїльської районної ради "Центральна районна лікарня"
|
Одеська
|
1999218
|
КНП "Гадяцька центральна районна лікарня" Гадяцької районної ради
|
Полтавська
|
1999299
|
КНП Карлівська ЦРЛ ім. Л. В. Радевича
|
Полтавська
|
1999307
|
КНП "Кобеляцька центральна районна лікарня" Кобеляцької районної ради Полтавської області
|
Полтавська
|
1999359
|
КНП Лохвицька районна лікарня Лохвицької районної ради
|
Полтавська
|
1999388
|
КП "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради
|
Полтавська
|
1999402
|
КНП "Миргородська центральна районна лікарня" Миргородської районної ради
|
Полтавська
|
1999483
|
КНП "Решетилівська центральна районна лікарня Решетилівської районної ради Полтавської області"
|
Полтавська
|
1999626
|
КНП "Лікарня інтенсивного лікування I рівня м.Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області"
|
Полтавська
|
1999655
|
КП "1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради"
|
Полтавська
|
1999661
|
КП Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради
|
Полтавська
|
5385571
|
КНП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"
|
Полтавська
|
41318879
|
КНП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"
|
Полтавська
|
1999796
|
КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської районної ради
|
Рівненська
|
1999842
|
КНП "Рокитнівська центральна районна лікарня" Рокитнівської районної ради
|
Рівненська
|
1999907
|
КНП "Костопільська центральна районна лікарня" Костопільської районної ради
|
Рівненська
|
2000085
|
КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради
|
Рівненська
|
37624798
|
КНП "Дубенська центральна районна лікарня" Дубенської районної ради
|
Рівненська
|
1981477
|
КНП "Роменська центральна районна лікарня"
|
Сумська
|
1981508
|
КНП "Тростянецька міська лікарня" Тростянецької міської ради
|
Сумська
|
1981514
|
КНП "Шосткинська центральна районна лікарня" Шосткинської міської ради
|
Сумська
|
2000334
|
КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради
|
Сумська
|
2007489
|
КНП Білопільської районної ради "Білопільська центральна районна лікарня"
|
Сумська
|
2007532
|
КНП Конотопської міської ради "Конотопська центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова"
|
Сумська
|
2007549
|
КП "Кролевецька центральна районна лікарня" Кролевецької районної ради
|
Сумська
|
5481004
|
КНП Сумської обласної ради "Сумський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер"
|
Сумська
|
36897937
|
КНП Сумської обласної ради "Обласний клінічний перинатальний центр"
|
Сумська
|
2000435
|
КНП "Бережанська центральна районна лікарня" Бережанської районної ради
|
Тернопільська
|
2000493
|
КНП "Борщівська районна лікарня" Борщівської районної ради
|
Тернопільська
|
2000547
|
КНП "Бучацька центральна районна лікарня" Бучацької районної ради
|
Тернопільська
|
2000582
|
КНП "Гусятинська комунальна районна лікарня" Гусятинської районної ради
|
Тернопільська
|
2000659
|
КНП "Заліщицька центральна районна лікарня" Заліщицької районної ради
|
Тернопільська
|
2000792
|
КНП "Козівська центральна районна лікарня" Козівської районної ради
|
Тернопільська
|
2000866
|
КНП ,,Почаївська районна комунальна лікарня” Кременецької районної ради Тернопільської області
|
Тернопільська
|
2000903
|
КНП "Лановецька центральна районна лікарня"
|
Тернопільська
|
2000961
|
КНП ,,Скалатська комунальна районна лікарня” Скалатської міської ради
|
Тернопільська
|
2000984
|
КНП "Підволочиська центральна районна лікарня" Підволочиської районної ради
|
Тернопільська
|
2001185
|
КНП "Чортківська центральна комунальна районна лікарня" Чортківської районної ради
|
Тернопільська
|
2001297
|
КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги"
|
Тернопільська
|
2001311
|
КНП ,,Тернопільська університетська лікарня” Тернопільської обласної ради (4 корпус)
|
Тернопільська
|
2001328
|
КНП ,,Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради
|
Тернопільська
|
4528442
|
КНП "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня"
|
Тернопільська
|
14030985
|
КНП ,,Тернопільський обласний медичний центр соціально небезпечних захворювань” Тернопільської обласної ради
|
Тернопільська
|
35492401
|
КНП ,,Тернопільський обласний перинатальний центр ,,Мати і дитина”
|
Тернопільська
|
36338715
|
КНП "Монастириська центральна районна лікарня" Монастириської районної ради
|
Тернопільська
|
2001759
|
КНП "Міський клінічний пологовий будинок №2 імені М.Х. Гельферіха" Харківської міської ради
|
Харківська
|
2002380
|
КНП "Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка" Чугуївської районної ради Харківської області
|
Харківська
|
2003787
|
КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17" Харківської міської ради
|
Харківська
|
2002701
|
КНП "Красноградська центральна районна лікарня"
|
Харківська
|
2002730
|
КНП "Первомайська центральна районна лікарня"
|
Харківська
|
2002859
|
КНП "Валківська центральна районна лікарня"
|
Харківська
|
2002990
|
КНП "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської районної ради Харківської області
|
Харківська
|
2003178
|
КНП "Зміївська центральна районна лікарня" Зміївської районної ради Харківської області
|
Харківська
|
2003534
|
КНП Харківської обласної ради "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня"
|
Харківська
|
2003570
|
КНП Харківської обласної ради „Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення“
|
Харківська
|
2003600
|
КНП Харківської обласної ради "Обласна дитяча клінічна лікарня"
|
Харківська
|
2003652
|
КНП Харківської обласної ради "Обласна клінічна інфекційна лікарня"
|
Харківська
|
2003770
|
КНП "Міська клінічна лікарня № 13" Харківської міської ради
|
Харківська
|
2003793
|
КНП Балаклійської районної ради Харківської області "Балаклійська центральна клінічна районна лікарня"
|
Харківська
|
2003899
|
КНП "Богодухівська центральна районна лікарня" Богодухівської районної ради
|
Харківська
|
40199749
|
КНП "Лозівське територіальне медичне обєднання" Лозівської міської ради Харківської області
|
Харківська
|
42582687
|
КНП "Куп'янське територіальне медичне об'єднання" Куп'янської міської ради Харківської області
|
Харківська
|
2003913
|
КНП "Бериславська центральна районна лікарня"
|
Херсонська
|
2003971
|
КНП "Генічеська центральна районна лікарня" Генічеської районної ради Херсонської області
|
Херсонська
|
2003988
|
КП "Голопристанська центральна районна лікарня"
|
Херсонська
|
2004025
|
КНП "Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради"
|
Херсонська
|
2004060
|
КНП "Скадовська центральна районна лікарня"
|
Херсонська
|
2004083
|
КНП "Олешківська центральна районна лікарня"
|
Херсонська
|
2004108
|
КНП "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка"
|
Херсонська
|
2004120
|
КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних"
|
Херсонська
|
5396876
|
КНП "Херсорнська міська клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського"
|
Херсонська
|
26083704
|
КНП "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г. І. Горбачевського" ХОР
|
Херсонська
|
2004255
|
КНП "Дунаєвецька центральна районна лікарня"
|
Хмельницька
|
2004410
|
КНП "Славутська центральна районна лікарня”ім. Ф.М. Михайлова Славутської районної ради Хмельницької області
|
Хмельницька
|
2004752
|
КНП "Хмельницька інфекціна лікарня" Хмельницької міської ради
|
Хмельницька
|
2004976
|
КНП "Черкаська міська інфекційна лікарня"
|
Черкаська
|
2005036
|
КНП "Уманська міська лікарня" Уманської міської ради
|
Черкаська
|
2005303
|
КНП "Золотоніська центральна районна лікарня"
|
Черкаська
|
2005484
|
КНП "Черкаська центральна районна лікарня Черкаської районної ради"
|
Черкаська
|
2005496
|
КНП "Шполянська центральна районна лікарня імені братів М.С. і О.С.Коломійченків Шполянської районної ради"
|
Черкаська
|
2005585
|
КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради"
|
Черкаська
|
1110972
|
КНП "Міська лікарня №1" Чернівецької міської ради
|
Чернівецька
|
2005674
|
КНП "Кельменецька центральна районна лікарня" Кельмненцької районної ради
|
Чернівецька
|
2005680
|
КНП "Кіцманська центральна районна лікарня" Кіцмвнської районної ради
|
Чернівецька
|
2005705
|
КНП Глибоцької районної ради "Глибоцька центральна районна лікарня"
|
Чернівецька
|
2005832
|
КНП "Новоселицька районна лікарня" Новоселицької районної ради
|
Чернівецька
|
2005852
|
КНП "Сокирянська районна лікарня" Сокирянської районної ради
|
Чернівецька
|
2005869
|
КНП "Сторожинецька центральна районна лікарня" Старожинецької районної ради
|
Чернівецька
|
2005875
|
КНП "Хотинська районна лікарня" Хотинської районної ради
|
Чернівецька
|
43288621
|
КНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня"
|
Чернівецька
|
43291042
|
КНП "Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня"
|
Чернівецька
|
2006277
|
КНП Козелецької районної ради "Козелецька районна лікарня"
|
Чернігівська
|
2006544
|
КНП "Чернигівська центральна районна лікарня" Чернигівської районної ради Чернигівської області
|
Чернігівська
|
2006604
|
КНП "Чернигівська обласна дитяча лікарня" Чернигівської обласної ради
|
Чернігівська
|
2006610
|
КНП "Пологовий будинок Чернигівської міської ради"
|
Чернігівська
|
2774125
|
КНП "Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького" Ніжинської міської ради Чернигівської області
|
Чернігівська
|
14233274
|
КНП "Чернигівська міська лікарня №2" Чернигівської міської ради
|
Чернігівська
|
34549336
|
КНП "Прилуцька центральна міська лікарня"
|
Чернігівська