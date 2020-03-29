Кабмин предлагает сократить финансирование судебной системы почти на 200 млн грн

Сокращение может коснуться Верховного, Конституционного, Антикоррупционного судов и Высшего совета правосудия.

Кабмин предлагает сократить финансирование судебной системы почти на 200 млн грн
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров предложил Верховной Раде сократить финансирование судебной системы на 195 млн 70 тыс грн. Соответствующие предложения содержатся в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год, что оказался в распоряжении LB.ua.

В случае принятия законопроекта финансирование Верховного Суда сократится на 110 млн грн, Конституционного Суда - на 2 млн 482 тыс грн, Высшего антикоррупционного суда - на 82 млн 234 тыс грн, Высшего совета правосудия - на 354 тыс грн.

В то же время, бюджет Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, который только в феврале этого года был зарегистрирован, предлагается увеличить на 6 млн 870 тыс грн. В итоге он составит 10 млн 870 тыс грн.

Напомним, ранее Государственная судебная администрация обратилась с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выделить 154 млн 900 тыс грн. из резервного фонда государственного бюджета или учесть необходимость указанной суммы при подготовке изменений в госбюджет на 2020 год для приобретения предметов защиты судей, работников аппаратов судов и дезинфекции помещений судов с целью предотвращения распространения коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственностиГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Блок рекламы


Похожие новости
У Зеленского заявили, что Кабмин сохранит всю предусмотренную в бюджете поддержку аграриевУ Зеленского заявили, что Кабмин сохранит всю предусмотренную в бюджете поддержку аграриев
Конституционный Суд запретил Кабмину урезать зарплату прокуроровКонституционный Суд запретил Кабмину урезать зарплату прокуроров
Почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям, - МИДПочти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям, - МИД
Кабмин ограничил въезд и выезд из городов-спутников АЭС на время карантинаКабмин ограничил въезд и выезд из городов-спутников АЭС на время карантина
Фракции отклонили предложенные Кабмином изменения в бюджет, - депутатыФракции отклонили предложенные Кабмином изменения в бюджет, - депутаты
Кабмин назначил нового замминистра финансовКабмин назначил нового замминистра финансов
Кабмин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду масокКабмин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду масок
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Кабмин установил чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областяхКабмин установил чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях
Милованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масокМилованов отверг обвинения в адрес Кабмина Гончарука по поводу масок
Последние новости
Подгружаем последние новости