Коронавирус обнаружили еще у одного депутата Рады, - замглавы фракции "Слуги народа"

Владимир Ватрас госпитализирован в Хмельницком.

Коронавирус обнаружили еще у одного депутата Рады, - замглавы фракции "Слуги народа"
Владимир Ватрас
Фото: facebook.com/Володимир Ватрас

Депутат Верховной Рады Владимир Ватрас ("Слуга народа") заразился коронавирусом.

Об этом сообщила замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата. Положительный результат теста получил член фракции «Слуги народа» Владимир Ватрас", - написала она в фейсбуке.

Евгения Кравчук добавила, что ее коллега сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице. На заседании фракции "Слуги народа" в пятницу, 27 марта, его не было.

По словам замглавы фракции СН, со времени проведения внеочередного заседании 17 марта Ватрас находился в самоизоляции дома.

Владимиру Ватрасу 40 лет, он родом из Полонного Хмельницкой области.

В 2019 году избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" номером 72 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции. Член Комитета по вопросам правовой политики.

Как сообщалось, 28 марта вылечился первый заразившийся коронавирусом народный депутат. Александра Лукашева (фракция ОПЗЖ) выписали из Александровской клинической больницы, где он проходил лечение от коронавирусной больнице вместе с другими коллегами по парламенту - Сергеем Шаховым и Сергеем Вельможным.

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