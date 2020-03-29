"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры

На заседании фракции произошла ссора между нардепами Тищенко и Куницким

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании фракции "Слуга народа" представил депутатам трех кандидатов в министры: Максима Степанова - на должность министра здравоохранения, Ольгу Буславец - на главу министерства энергетики и Сергея Марченко - на должность министра финансов.

Об этом LB.ua рассказали нардепы из "Слуги народа".

По словам депутатов, Буславец спрашивали о возможных связях с олигархом Ринатом Ахметовым.

"Всем понятно, что она от Ахметова. Это 100%", - рассказал собеседник во фракции.

Нардеп Ирина Верещук добавила, что Ольга Буславец, отвечая на вопрос о связях с Ахметовым, "объяснила, что это не соответствует действительности, и она была за то, чтобы отложить введение рынка с 1 июля".

По словам нардепов, меньше всего претензий было к Сергею Марченко - бывшему замглавы Администрации президента, экс-замминистру финансов, хотя ему и напомнили о работе при президенте Петре Порошенко.

"Те, кто за дефолт , пытались сбить его, аргументируя это тем, что он работал в Администрации Порошенко", - рассказал источник.

Верещук отметила, что Степанова много расспрашивали о его видении будущего медреформы, стратегии борьбы с коронавирусом и возможном создании Службы эпидемиологического благополучия.

"Вопросы больше касались кандидата в министры здравоохранения Степанова. Мы не давали ему передохнуть", - отметила Верещук.

По ее словам, Степанову также одна группа закидывала работу в Одесской ОГА во времена Петра Порошенко, другая - подчеркивала его конфликт с бывшим президентом. Другой нардеп рассказал LB.ua, что ему непонятно, почему именно Степанова предлагают в министры.

"Всем понятно, что Емца надо менять, но почему Максим (кроме того, что он кум Палицы) - непонятно. Все злющие из-за непрозрачной процедуры и что нет другой альтернативы", - рассказал источник.

Верещук также спрашивала о кадровой стратегии правительства.

"Я спрашивала, есть ли у нас есть кадровая стратегия, потому что мы так будем каждую неделю голосовать за министров", - отметила Верещук.

Депутаты не смогли ответить на вопрос LB.ua, будут ли вынесены на внеочередное заседание Верховной Рады кадровые вопросы и найдутся ли внутри фракции голоса за предложенных кандидатов.

В конце заседания фракции возник конфликт между нардепами Николаем Тищенко и Александром Куницким, рассказали депутаты.

"В конце вишинкой на торте Коля Тищенко полез в канал "Темный рыцарь", увидел там фотки из заседании фракции, по ракурсу определил, что сделал их Куницкий, и чуть не подрался с ним. Эпичное заседание фракции", - отметил собеседник.

Ирина Верещук добавила, что между депутатами произошла "вербальная перепалка".

"Это было остро и слишком эмоционально", - сказала Верещук.