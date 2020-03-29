От COVID-19 умер экс-замгубернатора Киевщины

Сегодня, 29 марта, от осложнений, вызванных болезнью COVID-19 умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации (КОГА) Олег Мищенко (на фото).

Об этом KV стало известно из сообщения президента Конфедерации строителей Украины, бывшего заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе на его странице в соцсети Facebook.

Лев Парцхаладзе сообщил, что сегодня умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель главы КОГА Олег Мищенко.

“Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё”, написал Лев Парцхаладзе в сообщении.

Олег Мищенко в 2000-2002 гг. работал в Государственном управлении делами в Киеве , в 2007-2008 гг. – помощником главы службы при руководстве Херсонской областной государственной администрации, заместителем начальника Государственной экологической инспекции в Киеве , в 2009 – 2010 гг. – советником председателя патронатной службы Херсонской ОГА.

В 2010 году работал управляющим коммунального предприятия Киевской областной государственной администрации “Управление сооружений”.

С 2010 по 2012 год – директор коммунального предприятия Киевского областного совета “Управление сооружений”.

В июне 2012 года был назначен заместителем председателя Вышгородской райгосадминистрации Александра Приходько.

В 2014 году Олег Мищенко занимал на Черниговщине должность главного инвестиционщика. После того, как в Черниговской ОГА был создан департамент инвестиционного развития и капитального строительства, экс-глава Черниговской ОГА Владимир Ивашко назначил на должность его главы Олега Мищенко.

В 2015 году Олег Мищенко стал директором департамента регионального развития и ЖКХ администрации столичного региона.

В декабре 2016 года он был назначен по результатам конкурса на должность заместителя главы КОГА по вопросам ЖКХ и строительства.

Отметим, что по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров по состоянию на 10:00 29 марта в общем подтверждено уже 418 случаев заболевания COVID-19. В течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Фото: Лев Парцхаладзе в Facebook.