Нардеп опубликовал видео с “торгующим” должностями братом главы Офиса президента, Ермак обещает пожаловаться в СБУ и ГБР (видео)

Нардеп опубликовал видео с &ldquo;торгующим&rdquo; должностями братом главы Офиса президента, Ермак обещает пожаловаться в СБУ и ГБР (видео)

Народный депутат Верховной Рады (ВР) Гео Лерос (фракция “Слуга народа”, на фото слева) опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, ведет переговоры о трудоустройстве лиц на топ-должности в госорганах. Сам Андрей Ермак (на фото справа) отреагировал на публикацию нардепа и заявил, что подаст заявление в СБУ и ГБР чтобы проверить достоверность видеозаписей. Он также заявил, что Гео Лерос перешел “красные линии” и что ему придется отвечать за ложь. 

Об этом KV стало известно из сообщений парламентария Гео Лероса и главы ОП Андрея Ермака на страницах в соцсети Facebook.

Народный депутат Гео Лерос опубликовал несколько видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента, ведет переговоры о трудоустройстве неких людей на высокие должности в государственных учреждениях и органах власти.

Так, на опубликованных видеозаписях идет речь о помощи в трудоустройстве некой “красивой девочки”, которая хочет возглавить либо ТРК “Украина” либо Национальный комплекс "Экспоцентр Украины". Также на видеозаписях, опубликованных нардепом, обсуждается должность на Киевской таможне, а человек, похожий на брата Андрея Ермака “собеседует” якобы претендента на эту должность. 

“Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве”, – написал в своем сообщении нардеп.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на публикацию видеозаписей и на своей странице в соцсети Facebook заявил, что подаст заявление в СБУ и ГБР.

“Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса”, – написал глава ОП в сообщении.

Он также порекомендовал нардепу готовиться, так как тому якобы придется “отвечать за каждое слово лжи”.

“Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо говорил тебе во время наших последних встреч, при свидетелях, повторю и здесь. Если говорить о “красных линиях”, за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел”, – заявил Андрей Ермак.

Отметим, что Гео Лерос является одним из народных депутатов от партии “Слуга народа”, которые призывали не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО, о котором ранее в Минске договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе. Примечательно, что нардеп занимал должность советника президента Украины Владимира Зеленского. Однако, вскоре после публикации интервью нардепа в издании "Цензор.нет", где он раскритиковал создание Консультативного совета, он был уволен с должности советника президента. Тогда Лео Герос на своей странице в соцсети Facebook написал: “Вижу, что Ермак прочитал мое интервью”.

Ранее KV сообщала, что Гео Лерос заявил, что ему стало известно, что экс-сопредседатель фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий, которого считают “новым смотрящим” за Киевом, пользуется услугами охраны спецподразделения СБУ “Альфа”. Нардеп попросил главу СБУ Ивана Баканова сообщить, выделялась ли Денису Комарницкому охрана спецподразделением “Альфа”, а также назвал главу Офиса президента Андрея Ермака “человеком без принципов”, который поставил на Киев “своего кума”, нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко.

Фото: коллаж KV.


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственностиГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Блок рекламы


Похожие новости
Нардепа Лукашева выписали из Александровской больницыНардепа Лукашева выписали из Александровской больницы
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Нардеп: голосов за "антиколомойский" закон может не хватить, часть депутатов живет в стране ПриватНардеп: голосов за "антиколомойский" закон может не хватить, часть депутатов живет в стране Приват
Зеленский предложил нардепам работать дистанционноЗеленский предложил нардепам работать дистанционно
На видеосаммите G20 фюрер РФ поднимал тему моратория на санкцииНа видеосаммите G20 фюрер РФ поднимал тему моратория на санкции
Офис президента обратился к жителям Крыма в связи с распространением коронавирусаОфис президента обратился к жителям Крыма в связи с распространением коронавируса
Трехсторонняя контактная группа провела переговоры в видеоформатеТрехсторонняя контактная группа провела переговоры в видеоформате
На Киевщине не планируют закрывать оптовые продуктовые рынки - и.о. главы КОГА (видео)На Киевщине не планируют закрывать оптовые продуктовые рынки - и.о. главы КОГА (видео)
В Борисполе возить на работу медиков будут волонтеры за свой счет, для чего из бюджета выделили средства на топливо (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости