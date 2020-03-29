Нардеп опубликовал видео с “торгующим” должностями братом главы Офиса президента, Ермак обещает пожаловаться в СБУ и ГБР (видео)

Народный депутат Верховной Рады (ВР) Гео Лерос (фракция “Слуга народа”, на фото слева) опубликовал на своей странице в соцсети Facebook видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, ведет переговоры о трудоустройстве лиц на топ-должности в госорганах. Сам Андрей Ермак (на фото справа) отреагировал на публикацию нардепа и заявил, что подаст заявление в СБУ и ГБР чтобы проверить достоверность видеозаписей. Он также заявил, что Гео Лерос перешел “красные линии” и что ему придется отвечать за ложь.

Об этом KV стало известно из сообщений парламентария Гео Лероса и главы ОП Андрея Ермака на страницах в соцсети Facebook.

Народный депутат Гео Лерос опубликовал несколько видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента, ведет переговоры о трудоустройстве неких людей на высокие должности в государственных учреждениях и органах власти.

Так, на опубликованных видеозаписях идет речь о помощи в трудоустройстве некой “красивой девочки”, которая хочет возглавить либо ТРК “Украина” либо Национальный комплекс "Экспоцентр Украины". Также на видеозаписях, опубликованных нардепом, обсуждается должность на Киевской таможне, а человек, похожий на брата Андрея Ермака “собеседует” якобы претендента на эту должность.

“Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве”, – написал в своем сообщении нардеп.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на публикацию видеозаписей и на своей странице в соцсети Facebook заявил, что подаст заявление в СБУ и ГБР.

“Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса”, – написал глава ОП в сообщении.

Он также порекомендовал нардепу готовиться, так как тому якобы придется “отвечать за каждое слово лжи”.

“Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо говорил тебе во время наших последних встреч, при свидетелях, повторю и здесь. Если говорить о “красных линиях”, за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел”, – заявил Андрей Ермак.

Отметим, что Гео Лерос является одним из народных депутатов от партии “Слуга народа”, которые призывали не допустить запуска Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО, о котором ранее в Минске договорилась Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе. Примечательно, что нардеп занимал должность советника президента Украины Владимира Зеленского. Однако, вскоре после публикации интервью нардепа в издании " Цензор.нет ", где он раскритиковал создание Консультативного совета, он был уволен с должности советника президента. Тогда Лео Герос на своей странице в соцсети Facebook написал : “Вижу, что Ермак прочитал мое интервью”.

Ранее KV сообщала, что Гео Лерос заявил, что ему стало известно, что экс-сопредседатель фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий, которого считают “новым смотрящим” за Киевом , пользуется услугами охраны спецподразделения СБУ “Альфа”. Нардеп попросил главу СБУ Ивана Баканова сообщить, выделялась ли Денису Комарницкому охрана спецподразделением “Альфа”, а также назвал главу Офиса президента Андрея Ермака “человеком без принципов”, который поставил на Киев “своего кума”, нардепа от “Слуги народа” Николая Тищенко.