Супруга премьер-министра Канады выздоровела от коронавируса

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар сообщила, что выздоровела от коронавируса. Об этом она написала в Facebook.

"Я чувствую себя намного лучше и уже получила подтверждение своего выздоровления от моего врача и Министерства здравоохранения", - написала она.

Ранее в этот же день Джастин Трюдо сообщил, что жена и вся семья чувствуют себя хорошо.

"Мы просим людей: оставайтесь дома и работайте дистанционно, насколько это возможно: не выходите из дома без крайней необходимости. Это то, что сейчас делаем мы – и призываем делать вас", - написал он.

Напомним, Джастин и Софи Трюдо самоизолировались 12 марта после того, как у Софи Трюдо появились симптомы гриппа. Впоследствии тест на коронавирус показал положительный результат. Заболевание протекало с легкими симптомами.

Ранее сообщалось, что коронавирус подхватил принц Чарльз, премьер-министр Британии Борис Джонсон, правящий князь Монако Альбер II.

Первой жертвой пандемии среди представителей монарших родов Европы стала испанская принцесса Мария Тереза.