Бюджетный комитет пересмотрел статьи расходов на культуру, - Ткаченко

Бюджетный комитет Верховной Рады пересмотрел статьи расходов на культурные проекты в 2020 году. Об этом сообщил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

"Вчера был на встрече депутатов в бюджетном комитете по поводу секвестра бюджета, в том числе и Минкульта. Благодаря тому, что вместе с представителями креативных и культурных индустрий мы смогли придать этой ситуации публичную огласку, предварительно удалось сохранить зарплаты для театров, на кино отстоять сумму в 500 млн и для проектов УКФ удалось вернуть более 400 млн грн", - написал Ткаченко в фейсбук .

По его словам, в предыдущих версиях проекта бюджета расходы на киноиндустрию и УКФ были сокращены полностью.

Также исчезла статья расходов на реконструкцию памятников архитектуры и культуры.

"Вместе с тем, пренебрегая логикой, в проекте бюджета появился пункт в размере 100 млн грн на строительство нового музея, хотя общий подход был сократить все расходы на капитальное строительство. Лоббистов этой строки в бюджете мы знаем. Они очень «патриотические», когда речь идет об их строительстве", - рассказал нардеп.

Окончательное решение будет принимать правительство в воскресенье, отметил Ткаченко.



Ранее Минфин предложил наполовину урезать расходы на культуру. В обнародованном заявлении комитета говорилось, что Госкино могут урезать финансирование на 750 млн гривен (при общем бюджете в 775 млн гривен), Украинскому культурному фонду - на 500 млн гривен (из 697 млн гривен), Институту книги - на все 150 млн гривен. Также без финансирования планировали оставить программы раскрытия туристического потенциала (240 млн гривен), мобильности молодежи (500 млн гривен).

Государственные культурные институции призвали изменить такое решение.



Напомним, что в январе-феврале поступления в госбюджет Украины были намного ниже плана из-за падения сырьевого импорта и сильного курса гривны. В марте началась эпидемия коронавируса, в связи с чем весь мир столкнулся с экономическом кризисом. Выполнение бюджета Украины в таких условиях выглядит нереальным.