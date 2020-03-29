От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
Это первая жертва пандемии среди представителей монарших родов Европы.
Двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI принцесса Мария Тереза умерла от осложнений вызванных коронавирусом. Об этом сообщил ее младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский.
Принцесса скончалась 26 марта в Париже, где проходила лечение.
Марии Терезе было 86 лет. Это первая жертва пандемии COVID-19 среди представителей монарших родов Европы, отмечает Радио Свобода.
Семья Пармских Бурбонов - младшая ветвь испанской королевской семьи. Из-за политических взглядов за Марией Терезой закрепилось прозвище "красная принцесса". У нее не было детей, никогда не была замужем и жила одна.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились еще двое представителей королевских семей: наследник британского престола принц Чарльз, старший сын Королевы Великобритании Елизаветы II, а также правящий князь Монако Альбер II. У самого испанского короля тест негативный.
Напомним, Испания находится на втором месте в мире по числу смертей от коронавирусной инфекции. В стране умерли более 5 тысяч человек.