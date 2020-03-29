От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза

Двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI принцесса Мария Тереза умерла от осложнений вызванных коронавирусом. Об этом сообщил ее младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский.

Принцесса скончалась 26 марта в Париже, где проходила лечение.

Марии Терезе было 86 лет. Это первая жертва пандемии COVID-19 среди представителей монарших родов Европы, отмечает Радио Свобода.

Семья Пармских Бурбонов - младшая ветвь испанской королевской семьи. Из-за политических взглядов за Марией Терезой закрепилось прозвище "красная принцесса". У нее не было детей, никогда не была замужем и жила одна.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились еще двое представителей королевских семей: наследник британского престола принц Чарльз, старший сын Королевы Великобритании Елизаветы II, а также правящий князь Монако Альбер II. У самого испанского короля тест негативный.