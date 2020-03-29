Правительство намерено наполовину урезать зарплаты топ-чиновников

Премьер считает, что они должны понимать ситуацию и "затянуть пояса".

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство закончило предварительную работу над изменениями в госбюджет. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", - написал Шмыгаль.

Кроме того, правительство планирует на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

По мнению премьера, топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса".

Также премьер сообщил, что расходы Стабилизационного фонда направят на:

дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью,

денежную помощь пенсионерам,

выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемические мероприятия потеряли работу,

оказание финансовой помощи отечественному бизнесу.

Проект изменений в бюджет еще должен утвердить Кабмин.



Напомним, что в январе-феврале поступления в госбюджет Украины были намного ниже плана из-за падения сырьевого импорта и сильного курса гривны. В марте началась эпидемия коронавируса, в связи с чем весь мир столкнулся с экономическом кризисом. Выполнение бюджета Украины в таких условиях выглядит нереальным.



Ранее сообщалось, что бюджетный комитет пересмотрел статьи расходов на культуру и решил частично профинансировать УКФ и киноиндустрию.