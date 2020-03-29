Власти Москвы решились на карантин после более 1 тыс. случаев коронавируса

В столице РФ разрешат выходить на улицу только по спецпропускам.

С понедельника, 30 марта, в столице РоSSии Москве вводят обязательный режим самоизоляции для всех жителей, сообщил мэр города Сергей Собянин. Об аналогичных мерах для Подмосковья заявил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, передает роSSийский Интерфакс.

Стоит отметить, что на ограничительные меры власти решились, когда число инфицированных коронавирусом в столице РФ достигло 1014. Сообщается, что в Москве 40% пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ оказались моложе 40 лет.

Согласно распоряжению властей, покидать квартиру можно будет только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше 100 м от дома и выноса бытового мусора.

Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси. Магазины, аптеки и любые другие организации обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска в зданиях и на прилегающей территории.

"В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы", - сообщается на сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы заявил, что в течение недели заработает "умная" система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. В то же время режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.

По последним данным, в РоSSийской Федерации коронавирусом заразились 1534 человек, в т.ч. 270 за последние сутки, выздоровели 64 человека, 8 - скончались.