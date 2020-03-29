В аэропорт "Борисполь" прибыла партия средств защиты из Китая

Их распределят между всеми областями.

Фото: https://www.facebook.com/kirill.timoshenko

В аэропорт "Борисполь" в воскресенье прибыл самолет из Китая с партией средств защиты. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Второй самолет из Китая со средствами защиты для врачей, полиции, военных уже в Борисполе. Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины", - написал Тимошенко.

Самолет привез 1,8 млн медицинских масок, 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты.

Фото: https://www.facebook.com/kirill.timoshenko

Фото: https://www.facebook.com/kirill.timoshenko

Фото: Офис президента

Ночью этот самолет вылетит в Китай по следующей груз. Ожидается, что в ночь с воскресенья на понедельник отдельной доставкой прибудут 100 тысяч ПЦР-тестов из КНР.

Также Тимошенко сообщил, что на следующей неделе из Китая в Украину прилетит еще два самолета со средствами защиты. По его словам, это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок дешевыми масками и другими средствами защиты.

Фото: Офис президента

Ранее Зеленский попросил Китай о дополнительной помощи в борьбе с коронавирусом.

23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с партией тестов на коронавирус. Военный борт ПЦР-тесты и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственностиГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Блок рекламы


Похожие новости
В Борисполе возить на работу медиков будут волонтеры за свой счет, для чего из бюджета выделили средства на топливо (видео)
МВД направило в регионы экспресс-тесты и средства защиты для медиков и правоохранителейМВД направило в регионы экспресс-тесты и средства защиты для медиков и правоохранителей
ЦОЗ получил из Китая 50 тест-систем ПЦР и 150 тыс. экспресс-тестов на коронавирусЦОЗ получил из Китая 50 тест-систем ПЦР и 150 тыс. экспресс-тестов на коронавирус
В аэропорт “Борисполь” прибыл военный самолет с партией тестов на коронавирус из КитаяВ аэропорт “Борисполь” прибыл военный самолет с партией тестов на коронавирус из Китая
Самолет с тестами и медоборудованием из Китая доставит груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОПСамолет с тестами и медоборудованием из Китая доставит груз в Киев вечером 22 марта, - замглавы ОП
Украина начала подготовку второго этапа эвакуации граждан из КитаяУкраина начала подготовку второго этапа эвакуации граждан из Китая
Верховный Суд отклонил кассацию защиты военного Балабухи, приговоренного к восьми годам тюрьмы за убийствоВерховный Суд отклонил кассацию защиты военного Балабухи, приговоренного к восьми годам тюрьмы за убийство
Двоих украинцев эвакуируют из Китая на "Австрийских авиалиниях"Двоих украинцев эвакуируют из Китая на "Австрийских авиалиниях"
Эвакуированные из Китая в Украину подписывали документ о запрете общения со СМИЭвакуированные из Китая в Украину подписывали документ о запрете общения со СМИ
Прокуратура открыла дело из-за растраты средств в Институте ракаПрокуратура открыла дело из-за растраты средств в Институте рака
Последние новости
Подгружаем последние новости