Госструктуры закупили через Prozorro 15 тыс. тестов на коронавирус

ПЦР тесты заказали только в Тернополе и Львове.

Госструктуры закупили через Prozorro 15 тыс. тестов на коронавирус
Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

По состоянию на 25 марта государственные структуры купили через электронную систему публичных закупок Prozorro почти 15 тысяч тестов на коронавирус на сумму 7,2 млн грн. Об этом сообщается на странице Prozorro в фейсбук.

"Большинство из них - тесты на антитела (экспресс-тесты). ПЦР тесты, которые являются наиболее точным методом диагностики COVID-19, покупали через Prozorro в Тернополе (150 штук) и Львове (250 штук)", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество тестов на коронавирус купили в Киевской (5600), Ивано-Франковской (1600) и Харьковской областях (1400).

В Черновицкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Ровенской областях не заказали ни одного теста через Prozorro. Можно предположить, что эти области получили их от Минздрава, указано в сообщении.

Отмечается, что не все тесты для выявления коронавируса покупали через электронную систему публичных закупок.

Так, 11 марта Минздрав сообщил, что за средства министерства закупили почти 20 тыс. упаковок быстрых тестов на COVID-19, что позволит протестировать более 90 тысяч человек.

23 марта в Украину из Китая доставили 250 тысяч экспресс-тестов, а также ПЦР-тесты для диагностики коронавируса.

Среди крупнейших поставщиков тестов на Prozorro: КП "Фармация" (2150 тестов), ООО "АЛТ УКРАИНА ЛТД" (2000 тестов), и ООО "МЕДБИОАЛЬЯНС" (1816). Все тесты на коронавирус, которые есть в Украине, иностранного производства.

По данным Кабмина, по состоянию на 28 марта в Украине протестировали на COVID-19 1714 человек.

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