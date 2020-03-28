Хомчак остался главнокомандующим ВСУ, а Генштаб возглавил его первый заместитель Корнийчук

До марта 2020 года эти должности были объединенными.

Хомчак остался главнокомандующим ВСУ, а Генштаб возглавил его первый заместитель Корнийчук
Руслан Хомчак
Фото: telegraf.com.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооруженных сил Украины, а Сергея Корнейчука начальником Генштаба ВСУ.

Об этом говорится в указах президента №125 и №126 от 27 марта.

В тот же день глава государства подписал указ о назначении Сергея Наева на должность командующего Объединенными силами ВСУ.

Напомним, в начале марта Верховная Рада проголосовала за досрочное разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего.

Главнокомандующий будет самым высоким военным должностным лицом в ВСУ, его будет назначать на должность и увольнять президент Украины. Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему.

Ранее должность главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба занимал Руслан Хомчак. В декабре 2019 года Зеленский присвоил Хомчаку звание генерал-полковника.

Сергей Корнийчук ранее был заместителем начальника Генштаба. В мае 2019 ему присвоено генеральское звание.

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