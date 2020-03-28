Командующим Объединенных сил ВСУ назначен Сергей Наев

Наев командовал операцией на Донбассе с марта 2018 по май 2019 года.

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наева командующим объединенных сил Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в указе №127 от 27 марта.

"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.

До этого Сергей Наев был заместителем начальника Генерального штаба и возглавлял командование в статусе временно исполняющего обязанности командира.

В 2018-2019 годах он был командующим объединенными силами. В марте 2018 года его назначил тогдашний президент Петр Порошенко. В мае 2019 командующим операции Объединенных сил стал Александр Сирский. Тогда сообщалось, что смена руководства связана "с ротацией генерала Наева".

Новое командование объединенных сил ВСУ появилось в начале 2020 года в рамках перестроение структуры украинской армии под стандарты НАТО. Тогда же появились новые командования медицинских сил, командование сил поддержки, командование войск связи и кибернетическое безопасности.