В офисе "ЕС" начали собирать продуктовые наборы для людей на карантине

Фонд Порошенко оплатил продукты для трех тысяч человек.

В офисе партии "Европейская солидарность" начали собирать продуктовые наборы для людей пожилого возраста, людей с инвалидностью, многодетных семей, которым из-за карантина советуют сидеть дома.

Как сообщает пресс-служба партии, продукты закуплены за деньги Фонда Порошенко. В набор входят сахар, мука, крупны, подсолнечное масло, печенье Roshen, другие продукты длительного хранения, сгущенка, парацетамол.

Фото: eurosolidarity.org

"Открытый офис партии «Европейская Солидарность» на несколько дней превратился в конвейерную линию, на которой собираются пакеты для людей, которые не могут выйти из дома и нуждаются в доставке продуктов первой необходимости, для того, чтобы поддержать себя или своих близких. В этих пакетах продукты, которые в первую очередь нужны для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, энергетический баланс", - сообщил народный депутат, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Кроме Забродского, упаковкой продуктов занимались народный депутат София Федина, бывшая первая леди Марина Порошенко, активисты связанных с партией общественных организаций "Справа громад" и "Солидарная молодежь".

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

В общей сложности они сформировали три тысячи коробок с продуктами.

"Мы все видим, что пандемия коронавируса охватила весь мир. Украина - не исключение, и сегодня уже стало ясно, что нас ждет затяжной, длительный карантин. Тысячи людей оказались в затруднительном положении. В этой ситуации Фонд Порошенко решил помогать в разных направлениях. Наша команда отправила большое количество медицинского оснащения в инфекционные отделения, отделения скорой помощи и интенсивной терапии по всей Украине. А сегодня мы укомплектовываем 3000 продовольственных наборов для людей, которые остро нуждаются в нашей помощи", - отметила Марина Порошенко.

Фонд Порошенко также профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляци легких для Киевской больницы скорой помощи; передал комплекты реанимационного оборудования в больницы Днепра, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя (мониторы пациента, пульсоксиметры, ларингоскопы, хирургические отсосы, шприцевые насосы); профинансировал покупку аппарата ИВЛ в 8-ю городскую больницу Львова. В ближайшее время средства фонда также должны быть восстановлены аппараты ИВЛ в Винницкой областной детской больнице и больнице в Николаеве.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственностиГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептикГлавный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик
Блок рекламы


Похожие новости
На Киевщине не планируют закрывать оптовые продуктовые рынки - и.о. главы КОГА (видео)На Киевщине не планируют закрывать оптовые продуктовые рынки - и.о. главы КОГА (видео)
Тестирование людей без признаков болезни не имеет смысла, - Радуцкий (дополнено)Тестирование людей без признаков болезни не имеет смысла, - Радуцкий (дополнено)
Тестирование людей без признаков болезни не имеет смысла, - РадуцкийТестирование людей без признаков болезни не имеет смысла, - Радуцкий
Владимир Зеленский прокомментировал факты увольнения людей из-за карантинаВладимир Зеленский прокомментировал факты увольнения людей из-за карантина
Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру, - ЕмецСамоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру, - Емец
Кернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадахКернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадах
МОН официально уведомило учебные заведения о карантинеМОН официально уведомило учебные заведения о карантине
Шмыгаль о карантине: не хотим ждать "параболического роста" зараженийШмыгаль о карантине: не хотим ждать "параболического роста" заражений
США начали вывод войск из АфганистанаСША начали вывод войск из Афганистана
Оржель о решении отказаться от должности министра: "Вместо решения проблем мы начали их кормить"Оржель о решении отказаться от должности министра: "Вместо решения проблем мы начали их кормить"
Последние новости
Подгружаем последние новости