Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом

Народный депутат Анна Скороход (на фото, внефракционная, была избрана по 93 мажоритарному округу Киевской области (Переяслав-Хмельницкий, Ржищев, Богуславский, Кагарлыкский, Мироновский, Рокитнянский районы) от партии “Слуга народа”) заболела коронавирусом. Она попросила всех, кто близко общался с ней в последнее время, уйти на самоизоляцию.

Об этом KV стало известно из сообщения в телеграмм-канале нардепа Анны Скороход.

“Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня – не чувствую никаких запахов”, – написала Анна Скороход.

Также она пообещала позже написать, как пыталась сделать тест.

Как ранее сообщала KV , в Александровской клинической больнице Киева с подозрением на коронавирусную болезнь побывал украинский бизнесмен, бывший министр финансов и экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валерий Хорошковский. По данным источников, там же оказался и народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” (“ОПЗЖ”), секретарь комитета Рады по вопросам молодежи и спорта Григорий Суркис.

Как информировала KV , депутат Верховной Рады (ВР) из фракции “Слуга народа” Руслан Горбенко сообщил, что у него подозревают коронавирусную инфекцию. Он сдал два теста – один оказался отрицательным, другой – положительным. Позже у него подтвердили инфицирования коронавирусом и он был госпитализирован в Александровскую больницу.

Другой депутат, представитель “ОПЗЖ” Александр Лукашев , заявил, что у него вирус не был диагностирован, вопреки появившимся слухам.

Ранее KV сообщала, что у народного депутата Сергея Шахова был выявлен COVID-19. Коронавирус обнаружили также и у жены Шахова.

Фото: фейсбук Анны Скороход