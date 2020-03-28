Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
Народный депутат Анна Скороход (на фото, внефракционная, была избрана по 93 мажоритарному округу Киевской области (Переяслав-Хмельницкий, Ржищев, Богуславский, Кагарлыкский, Мироновский, Рокитнянский районы) от партии “Слуга народа”) заболела коронавирусом. Она попросила всех, кто близко общался с ней в последнее время, уйти на самоизоляцию.
Об этом
“Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня – не чувствую никаких запахов”, – написала Анна Скороход.
Также она пообещала позже написать, как пыталась сделать тест.
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Фото: фейсбук Анны Скороход