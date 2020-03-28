Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом

Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом

Народный депутат Анна Скороход (на фото, внефракционная, была избрана по 93 мажоритарному округу Киевской области (Переяслав-Хмельницкий, Ржищев, Богуславский, Кагарлыкский, Мироновский, Рокитнянский районы) от партии “Слуга народа”) заболела коронавирусом. Она попросила всех, кто близко общался с ней в последнее время, уйти на самоизоляцию.

Об этом KV стало известно из сообщения в телеграмм-канале нардепа Анны Скороход.

“Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня – не чувствую никаких запахов”, – написала Анна Скороход. 

Также она пообещала позже написать, как пыталась сделать тест. 

Как ранее сообщала KV, в Александровской клинической больнице Киева с подозрением на коронавирусную болезнь побывал украинский бизнесмен, бывший министр финансов и экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валерий Хорошковский. По данным источников, там же оказался и народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” (“ОПЗЖ”), секретарь комитета Рады по вопросам молодежи и спорта Григорий Суркис.

Как информировала KV, депутат Верховной Рады (ВР) из фракции “Слуга народа” Руслан Горбенко сообщил, что у него подозревают коронавирусную инфекцию. Он сдал два теста – один оказался отрицательным, другой – положительным. Позже у него подтвердили инфицирования коронавирусом и он был госпитализирован в Александровскую больницу.

Другой депутат, представитель “ОПЗЖ” Александр Лукашев, заявил, что у него вирус не был диагностирован, вопреки появившимся слухам.

Ранее KV сообщала, что у народного депутата Сергея Шахова был выявлен COVID-19. Коронавирус обнаружили также и у жены Шахова.

Фото: фейсбук Анны Скороход


Александр Кравченко, КиевВласть

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