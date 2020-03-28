С начала карантина в Украину вернулись 100 тысяч граждан, - Криклий

МИД обещает программу "Защита" украинцам, которые останутся за границей.

С начала карантина в Украину вернулись 100 тысяч граждан, - Криклий
Фото: mtu.gov.ua

После введения в Украине карантина из-за коронавируса из-за границы удалось вернуть 100 тысяч граждан.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С начала карантина вместе с МИД мы вернули домой 100 тыс. граждан. Задачей Министерства инфраструктуры было обеспечить логистику - мы это сделали. Спасибо авиакомпаниями, железнодорожникам и всем, благодаря кому украинцы вернулись домой. Еще около 9 тыс. человек заявили о желании вернуться домой, остаются за рубежом", - написал министр в фейсбуке.

По его словам, несмотря на закрытие границы в ночь на 28 марта, те рейсы, которые начаты 27 марта и завершаются после 00:00 часов 28 марта, Украина примет.

Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией.

"МИД просит тех граждан, у кого будет такая возможность, продлить свое пребывание в стране, в которой они находятся сейчас. Будет работать программа "Защита". По поручению Президента для людей, которые хотят вернуться в Украину, готовим решение, которое предусматривает обсервацию", - добавил министр инфраструктуры.

Накануне МИД сообщал, что почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям.

Как сообщалось, с 28 марта авиасообщение окончательно прекращается. В Украину можно будет попасть только на автомобиле или пешком.

Напомним, что с 00:00 17 марта минимум по 24 апреля в Украине закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 24 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептикГлавный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик
Блок рекламы


Похожие новости
Геращенко: Мы не позволим завести Украину в дефолтГеращенко: Мы не позволим завести Украину в дефолт
Почти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям, - МИДПочти 95 тысяч украинцев вернулись на родину благодаря дипучреждениям, - МИД
Кабмин ограничил въезд и выезд из городов-спутников АЭС на время карантинаКабмин ограничил въезд и выезд из городов-спутников АЭС на время карантина
Афганистан амнистирует 10 тысяч заключенных из-за короновирусаАфганистан амнистирует 10 тысяч заключенных из-за короновируса
Киевсовет решил голосовать онлайн во время карантинаКиевсовет решил голосовать онлайн во время карантина
Украина 27 марта планирует эвакуацию граждан из 8 странУкраина 27 марта планирует эвакуацию граждан из 8 стран
Посольство США: "указ" о запрете на владение землей в Крыму без гражданства РФ является основой для усиления санкцийПосольство США: "указ" о запрете на владение землей в Крыму без гражданства РФ является основой для усиления санкций
Аваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных гражданАваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных граждан
Шмыгаль объявил о 30-дневной чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантинаШмыгаль объявил о 30-дневной чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина
В Украину за сутки не пропустили 30 иностранцевВ Украину за сутки не пропустили 30 иностранцев
Последние новости
Подгружаем последние новости