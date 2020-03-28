В штабе ООС заявили о готовящихся провокациях на КПВВ со стороны боевиков

Освещать данную провокацию должны специально приглашенные роSSийские пропагандисты.

В штабе ООС заявили о готовящихся провокациях на КПВВ со стороны боевиков
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

ПророSSийские боевики на Донбассе готовят провокацию на контрольных пунктах въезда/выезда в связи с временным приостановлением пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных Сил.

В штабе напомнили, что с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 21 марта временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. Однако, командованием Объединенных сил делаются исключения при наличии у людей критических жизненных ситуаций или обстоятельств гуманитарного характера.

"Такой гуманный подход вызывает недовольство У вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Следовательно, роSSийская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества", - говорится в сообщении.

По проверенной информации, 28 марта представителями роSSийско-террористической администрации планируется организовать постановочную провокационную ситуацию на одном из КПВВ. Оккупанты уже подготовили несколько автобусов (по 10-20 гражданских лиц в каждом), которые должны прибыть в один из КПВВ и инсценировать конфликт с "преступным недопуском граждан Украины домой". При этом освещать данную провокацию должны специально приглашенные роSSийские пропагандисты.

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