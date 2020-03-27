Решение о рассмотрении законопроектов о банках и рынке земли примут на согласительном совете - Разумков

Парламент может продолжить рассмотрение законопроекта о рынке земли

Решение о рассмотрении законопроектов о банках и рынке земли примут на согласительном совете - Разумков
Фото: Макс Требухов

Решение о том, выносить ли на рассмотрение парламента законопроекты о земле и банках ("антиколомойский закон"), будет принято на согласительном совете ВР с главами фракций и депутатских групп.

Об этом сказал журналистам после заседании фракции "Слуга народа" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Есть законопроекты. Они зарегистрированы в Верховной Раде Украины. Будет приниматься решение на согласительном совете, и, если все будет хорошо, они тоже будут вынесены", - сказал спикер.

Разумков также напомнил, что парламент должен рассмотреть еще 700 правок к законопроекту о рынке земли.

"Посмотрим, как будет идти работа в Верховной Раде", - сказал Разумков.

Нардеп: голосов за "антиколомойский" закон может не хватить, часть депутатов живет в стране Приват

Напомним, президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" попросил депутатов собраться на внеочередное заседание в понедельник.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептикГлавный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков призвал депутатов отдать надбавки к зарплате на борьбу с коронавирусомРазумков призвал депутатов отдать надбавки к зарплате на борьбу с коронавирусом
В Василькове чиновницу разоблачили на получении взятки за решение о передаче в собственность квартирыВ Василькове чиновницу разоблачили на получении взятки за решение о передаче в собственность квартиры
Разумков отказался назвать дату внеочередного заседанияРазумков отказался назвать дату внеочередного заседания
В сельсовете Козина на Киевщине отрицают информацию нардепа Дубинского о 13 заболевших коронавирусомВ сельсовете Козина на Киевщине отрицают информацию нардепа Дубинского о 13 заболевших коронавирусом
Разумков исключает остановку работы Рады из-за заражения Шахова коронавирусомРазумков исключает остановку работы Рады из-за заражения Шахова коронавирусом
В КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве - ПоворозникВ КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве - Поворозник
Кабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" связанного с Януковичем бизнесмена - "Укрнафта" просит отменить это решениеКабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" связанного с Януковичем бизнесмена - "Укрнафта" просит отменить это решение
Президентский борт с эвакуированными 33 украинцами приземлился в БорисполеПрезидентский борт с эвакуированными 33 украинцами приземлился в Борисполе
КС принял решение по жалобе экс-главы Высшего хозсуда ТатьковаКС принял решение по жалобе экс-главы Высшего хозсуда Татькова
Рада отложила голосование за рынок земли из-за МВФРада отложила голосование за рынок земли из-за МВФ
Последние новости
Подгружаем последние новости