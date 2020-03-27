Решение о рассмотрении законопроектов о банках и рынке земли примут на согласительном совете - Разумков

Решение о том, выносить ли на рассмотрение парламента законопроекты о земле и банках ("антиколомойский закон"), будет принято на согласительном совете ВР с главами фракций и депутатских групп.

Об этом сказал журналистам после заседании фракции "Слуга народа" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Есть законопроекты. Они зарегистрированы в Верховной Раде Украины. Будет приниматься решение на согласительном совете, и, если все будет хорошо, они тоже будут вынесены", - сказал спикер.

Разумков также напомнил, что парламент должен рассмотреть еще 700 правок к законопроекту о рынке земли.

"Посмотрим, как будет идти работа в Верховной Раде", - сказал Разумков.

Нардеп: голосов за "антиколомойский" закон может не хватить, часть депутатов живет в стране Приват

Напомним, президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" попросил депутатов собраться на внеочередное заседание в понедельник.