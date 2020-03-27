Нардеп: голосов за "антиколомойский" закон может не хватить, часть депутатов живет в стране Приват

Люди Коломойского в Верховной Раде могут заблокировать кредит МВФ.

Депутат Верховной Рады Егор Чернев из президентской фракции "Слуга народа" заявил, что голосов за законопроект №3260 о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам может не хватить.

Поддержать его готовы только "Голос", "Европейская солидарность", часть "Слуги народа" и группа "Доверие".

"Есть вероятность, что для принятия закона о невозвращении банков, который является одним из условий для получения спасительного кредита от МВФ , может не хватить голосов. Причина проста: часть депутатов из разных фракций живет не в Украине, а в государстве под названием "Приват". У них все будет хорошо, особенно когда их хозяину вернут банк или выплатят компенсацию за него. Хватит на новые машины для всех", - написал Чернев в фейсбуке.

По его словам, остальным украинцам грозит дефолт государства со всеми вытекающими последствиями: крах гривны, гиперинфляция, безработица, всплеск преступности.

"Призываю гражданское общество, всех Украинских обратиться к своим депутатам и убедить их в необходимости поддержать закон о невозвращении банков. Каждый голос сегодня важен", - написал Чернев.

Напомним, что 26 марта глава МВФ Кристалина Георгиева назвала два условия для выделения денег Украине. Это принятие закон о невозврате банков бывшим владельцам и проголосовать за рынок земли.

При этом она сообщила, что сумма новой кредитной программы может быть больше, чем 5,5 млрд долларов, о которых договаривались в 2019 году.