НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной помощи Украине

Кулеба провел телефонный разговор со Столтенбергом.

НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной помощи Украине
Парламентская ассамблея НАТО
Фото: ua.news

НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной помощи Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогу разговора с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Столтенберг сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку в рамках Комплексного пакета помощи, сообщили в пресс-службе МИД.

Отмечается, что Кулеба с пониманием отнесся к решению партнеров перенести заседание Североатлантического совета НАТО при участии Украины и Грузии из-за сложной эпидемической ситуации в Европе и мире.

"Политика нового правительства относительно НАТО остается абсолютно неизменной", - сообщил он.

Среди ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия он отметил предоставление нашему государству статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО как дополнительного инструмента углубления сотрудничества в военной сфере; возобновление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне; обновление Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Помимо этого, собеседники обменялись размышлениями о последних деструктивных шагах РФ, в том числе о запрете владения земельными участками на территории временно оккупированного Крыма не гражданами РоSSии. Подчеркивалось, что такие действия недопустимы и грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также международное гуманитарное право.

Напомним, в посольстве США заявили, что новый "указ" РоSSии об ограничении права собственности на большинство земель в Крыму усиливает основание для международных санкций.



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