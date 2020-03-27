НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной помощи Украине
Кулеба провел телефонный разговор со Столтенбергом.
НАТО рассмотрит возможность предоставления дополнительной помощи Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогу разговора с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.
Столтенберг сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку в рамках Комплексного пакета помощи, сообщили в пресс-службе МИД.
Отмечается, что Кулеба с пониманием отнесся к решению партнеров перенести заседание Североатлантического совета НАТО при участии Украины и Грузии из-за сложной эпидемической ситуации в Европе и мире.
"Политика нового правительства относительно НАТО остается абсолютно неизменной", - сообщил он.
Среди ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия он отметил предоставление нашему государству статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО как дополнительного инструмента углубления сотрудничества в военной сфере; возобновление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне; обновление Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.
Помимо этого, собеседники обменялись размышлениями о последних деструктивных шагах РФ, в том числе о запрете владения земельными участками на территории временно оккупированного Крыма не гражданами РоSSии. Подчеркивалось, что такие действия недопустимы и грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также международное гуманитарное право.
Напомним, в посольстве США заявили, что новый "указ" РоSSии об ограничении права собственности на большинство земель в Крыму усиливает основание для международных санкций.