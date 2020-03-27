Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку

"Это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто".

Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Виктор Трепак

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку.

"Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника", - сказал он в эксклюзивном комментарии LB.ua.

Более расширенная позиция Трепака ожидается в ближайшее время.

Напомним, что утром 27 марта ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности Украины, в частности от дела о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк и дел Майдана.

Венедиктова в ответ заявила, что Департамента надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство нового заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, а "за Виктором Николаевичем остаются те важные дела, которые он проводил".

В то же время она подтвердила, что Трепак подал заявление об отставке.

Трепак - участник боевых действий на Востоке Украины. С 2015 по 2016 годы он занимал должность первого замглавы Службы безопасности. Заместителем генпрокурора Трепак был назначен 8 октября прошлого года Русланом Рябошапкой.

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