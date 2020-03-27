Геращенко: Мы не позволим завести Украину в дефолт

В "Евросолидарности" считают, что предложенные правительством изменения в бюджет неприемлемы.

Геращенко: Мы не позволим завести Украину в дефолт
Фото: Михаил Палинчак

Фракция "Европейская солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании парламента и проголосовать за законы, которые необходимы для спасения экономики и противодействия эпидемии коронавируса.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что изменения в бюджет, предложенные правительством, неприемлемы, ведь они не дают достаточных компенсаторов для бизнеса, зато обрезают финансирование той же медицины, а также образования, культуры, инфраструктурных проектов.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию деньги нужно искать в других статьях расходов, как предложила наша фракция. Мы предложили 13,5 миллиарда гривен перераспределение бюджета. И забрать не со строительства дорог, не со школ или больниц, не из культуры, а из силовых структур, которые просто превращают Украину в тоталитарное государство и занимаются расправой с оппозицией. Ну и с других лоббистских статей, где были заложены воровские схемы, мы предлагаем передать на поддержку украинского бизнеса и незащищенных граждан", - отметила Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что правительство уже признало недополучение доходной части бюджета в 106 миллиардов гривен, поэтому планирует сократить расходы на 55 миллиардов и втрое увеличить дефицит бюджета.

"Собственно, для этого им нужен кредит МВФ. Для получения кредита они хотят провести закон о рынке земли и закон о банках. Наша фракция готова поддержать закон о банках, только если оттуда будет изъята норма о компенсации бывшим владельцам Приватбанка. Это несправедливо, что на каждого украинца, которые сегодня страдают от экономического кризиса, будет возложена еще и выплата бывшим владельцам Приватбанка. Это несправедливо и мы этого поддерживать не будем. Это путь к дефолту Украины, а не к ее поддержке", - добавила Ирина Геращенко.

Относительно рынка земли, то сопредседатель "Европейской солидарности" напомнила - фракция последовательно выступает за цивилизованный рынок земли и готова проголосовать, если будут учтены ее поправки.

"Этот закон является очень чувствительным для общества, и мы настаиваем на следующем. Мы за рынок, если там будет изъята норма о концентрации 200 тысяч гектаров в одни руки, если оттуда будет изъята норма о дерибане 10 миллионов гектаров государственной земли. Потому что пока этот закон выглядит как афера века – такая же, как афера с приватизацией в начале 90-х, когда люди получили ваучеры, и ни бюджет, ни сами граждане не получили позитива этой большой приватизации. Если в законе останется право самих крестьян продавать свои паи, фермеров продавать, покупать свои паи, то это будет справедливо. Так же если будет заложено там создание кадастра, борьба с рейдерством, предохранители относительно рейдерства и экологические нормы. Такой закон мы бы были готовы рассмотреть на фракции и поддержать в этих тяжелых условиях. Но еще раз подчеркиваю, что мы никогда не пойдем на дерибан государственной земли в подобных условиях. Тем более в условиях турборежима и карантина", - подчеркнула Ирина Геращенко.

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