Борис Джонсон подхватил коронавирус COVID-19

Коронавирус обнаружен у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон почувствовал недомогание и прошел тест на коронавирус. Обследование показало положительный результат. Соединенное королевство осталось без руководства?

Коварный COVID-19 не щадит никого. Каждый день коронавирус поражает все больше людей, не щадя ни простых смертных, ни звезд, ни представителей самых высоких политических кругов. Очередной жертвой опасной уханьской инфекции стал Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании.

Борис Джонсон подхватил коронавирус COVID-19

О своем диагнозе Борис Джонсон сообщил широкой публике сам, написав об этом на своей страничке в Твиттер. По словам главы британского правительства, легкие симптомы заболевания появились у него в течение последних 24 часов. Политик прошел тест на коронавирус, который показал положительный результат.

На данный момент Борис Джонсон находится у себя дома, в самоизоляции. Однако это не значит, что Соединенное королевство останется без руководства. Премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности в режиме видеоконференции. "Вместе мы победим", — в завершение публикации высказал уверенность Борис Джонсон.

Борис Джонсон подхватил коронавирус COVID-19

Отметим, что спустя некоторое время, после того, как Борис Джонсон объявил о заражении коронавирусом, аналогичный диагноз подтвердился у главы Минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока. У него тоже подтвержден коронавирус.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что смертельный коронавирус добрался и до Королевской семьи Великобритании. 71-летний принц Чарльз заболел COVID-19, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.


Шевченко Лилия, Тудей

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