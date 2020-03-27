Глава полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом
Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко (на фото) заболел коронавирусом. Также заболел начальник одного из структурных подразделений полиции Киева.
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“Сегодня, 27 марта, лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции, и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что правоохранители установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции.
Отмечается, что помещение столичного главка полиции продезинфицировано.
В пресс-службе Нацполиции подчеркнули, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в 2020 году за границей не находились.
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