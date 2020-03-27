Глава полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко (на фото) заболел коронавирусом. Также заболел начальник одного из структурных подразделений полиции Киева.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Нацполиции Украины.

“Сегодня, 27 марта, лабораторно подтверждено заболевание у курсанта, который проходил практику в Бердянском отделе полиции, и у начальника полиции Киева Андрея Крищенко”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что правоохранители установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции.

Отмечается, что помещение столичного главка полиции продезинфицировано.

В пресс-службе Нацполиции подчеркнули, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в 2020 году за границей не находились.

Ранее KV сообщала, что по состоянию на 12:00 27 марта в столице зарегистрированы еще 8 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Количество заболевших киевлян выросло до 55 человек. Заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин – от 43 до 59 лет.