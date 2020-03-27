Рада может собраться на внеочередное заседание в воскресенье - источники

Сегодня "Слуга народа" соберется на заседание фракции

Рада может собраться на внеочередное заседание в воскресенье - источники
Фото: офис президента

Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание в воскресенье, 29 марта.

Об этом LB.ua рассказали источники в партии "Слуга народа".

По словам депутатов, предварительно, заседание парламента планируется на воскресенье. Сегодня вечером фракция "Слуга народа" соберется на совещание в КВЦ "Парковый", на котором определит повестку и обсудит законопроекты, которые вынесут на рассмотрение Рады.

Один из собеседников в СН рассказал, что "многие коллеги вообще отказываются идти на такое заседание".

Напомним, 26 марта Кабмин представил главам парламентских фракций на согласительном совете ВР проект изменений в бюджет. Однако депутаты не согласилась с предлагаемыми изменениями и предложили создать антикризисный штаб, куда войдут представители всех политических сил, чтобы вместе разработать новый проект. В связи с разработкой новых измений в бюджет засадение Рады отложили.

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