Замгенпрокурора Трепак написал заявление об отставке

Об этом сообщила глава Офиса генпрокурора Венедиктова, отметив, что еще не подписывала документ.

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак написал заявление об увольнении.

Об этом "Українським Новинам" сообщила глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

"Заявление он принес. Я его еще не подписала", - сказала она.

Причины, по которой Трепак подал в отставку, Венедиктова не назвала. Также она не подтвердила информацию о том, что это произошло из-за отстранения его от дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

"У него есть действительно резонансные дела, которые за ним и остаются. И группа прокуроров по этим делам остается", - сказала Венедиктова.

Напомним, раее Венедиктова назначила своими заместителями Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

Трепак - участник боевых действий на Востоке Украины. С 2015 по 2016 годы он занимал должность первого замглавы Службы безопасности. Заместителем генпрокурора Трепак был назначен 8 октября прошлого года Русланом Рябошапкой.