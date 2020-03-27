Кличко заявил, что будет без предупреждения проверять столичные больницы

Мэр Киева ранее посетил Александровскую больницу и снял оттуда репортаж.

Кличко заявил, что будет без предупреждения проверять столичные больницы
Виталий Кличко
Фото: Киевсовет

Мэр Киева Виталий Кличко будет проверять медицинские учреждения столицы без предупреждения.

Об этом он заявил на брифинге в фейсбуке.

“Вчера без попердження я посетил Александровскую больницу, лично посмотрел что там происходит и как лечат киевлян. Внезапно такие "налеты" и на другие опорные учреждения я буду делать и дальше без предупреждения", - сказал Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко посетил Александровскую клиническую больницу, где находятся пациенты с коронавирусом или подозрением на него, и снял оттуда видеорепортаж.

Накануне журналисты Bihus.info сообщили, что департамент здравоохранения КГГА разослал медучреждениям Киева приказ об особенных условиях лечения "VIP-пациентов" от коронавируса. Департамент определил 17 медучреждений, которые должны принимать таких пациентов, в том числе Александровскую больницу, детскую клиническую больницу №7, Киевский центр детской нейрохирургии.

Кличко заявил, что уже говорил по этому поводу с президентом Владимиром Зеленским и тот "готов, и настроен отменить приказы, о которых идет речь". Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, заявил, что правительство не давало указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Он также подчеркнул, что охраняемые палаты возможны в случаях, когда больной прибыл из учреждений пенитенциарной системы.

В Управлении госохраны заявили, что не давали никаких указаний по обустройству "VIP-палат". А в КГГА позже отметили, что решению о VIP-палатах в больницах уже 20 лет, но их "никто не создавал и не собирался".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептикГлавный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Госкино: нас поймут, если откажемся от съемок фильма ради строительства больницыГлава Госкино: нас поймут, если откажемся от съемок фильма ради строительства больницы
Жена экс-министра иностранных дел Кожары заявила, что это она убила по неосторожности экс-руководителя телеканала “Интер”Жена экс-министра иностранных дел Кожары заявила, что это она убила по неосторожности экс-руководителя телеканала “Интер”
"Слуга народа" заявила об отказе от госфинансирования"Слуга народа" заявила об отказе от госфинансирования
С 27 марта авиасообщение будет полностью прекращено, - Арсен АваковС 27 марта авиасообщение будет полностью прекращено, - Арсен Аваков
В КГГА заявили, что решению о VIP-палатах в больницах уже 20 лет, но их "никто не создавал и не собирался"В КГГА заявили, что решению о VIP-палатах в больницах уже 20 лет, но их "никто не создавал и не собирался"
Кличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату ШаховаКличко снял репортаж из Александровской больницы и показал палату Шахова
Волонтеры “Мотохелпа” просят Кличко обеспечить их пропусками в случае ограничения движения в Киеве (документ )Волонтеры “Мотохелпа” просят Кличко обеспечить их пропусками в случае ограничения движения в Киеве (документ )
Кличко: Зеленский готов и настроен отменить распоряжение о VIP-палатахКличко: Зеленский готов и настроен отменить распоряжение о VIP-палатах
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
Аваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных гражданАваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных граждан
Последние новости
Подгружаем последние новости