Конституционный Суд запретил Кабмину урезать зарплату прокуроров

Конституционный Суд признал неконституционным положение Бюджетного кодекса, которым Верховная Рада в конце 2014 года предоставила Кабинету министров право урезать заработную плату прокуроров.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

50 депутатов Верховной Рады предыдущего созыва во главе с Валерием Карпунцовым обжаловали положение пункта 26 заключительных и переходных положений Бюджетного кодекса Украины в части, которая предусматривает, что нормы и положения статьи 81 закона "О прокуратуре" (где говорится о зарплатах прокуроров) применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

КСУ решил, что это противоречит статье 131-1 Конституции, где говорится, что "организация и порядок деятельности прокуратуры определяется законом".

Кроме того, в законе "О прокуратуре" прямо говорится, что зарплата прокурора не может определяться другими нормативно-правовыми актами.

Признанное неконституционным положение теряет силу со дня принятия решения Конституционным Судом. Оно обязательно, окончательно и не может быть обжаловано.