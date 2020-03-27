Глава Госкино: нас поймут, если откажемся от съемок фильма ради строительства больницы

Марина Кудерчук считает, что сейчас приоритетным является финансирование медицинской сферы, а не культурной.

Глава Госкино: нас поймут, если откажемся от съемок фильма ради строительства больницы
Марина Кудерчук
Фото: Запорожская облгосадминистрация

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук убеждена, что во время пандемии коронавируса приоритетным является финансирование медицинской, а не культурной сферы.

"Уверена, каждый сознательный украинец готов пожертвовать многим ради здоровья близких, друзей и коллег в период мирового противостояния коронавирусу. Мы все уже жертвуем. Уверена, с пониманием отнесутся к ситуации, когда мы будем вынуждены временно отказаться от производства фильма ради строительства больницы или помощи больным и особенно докторам", - написала она в фейсбуке.

"Но мы все должны четко понимать, где можем экономить, а трогать категорически нельзя. Спасибо всем за дельные советы и идеи", - добавила Кудерчук и попросила пользователей писать ей в комментариях или в личных сообщениях свои соображения по преодолению кризиса.

Напомним, 19 марта представители украинской киноиндустрии обратились с открытым письмом в адрес народного депутата от "Слуги народа" Павла Сушко, состоящего в парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики. В этом письме заявляется, что украинская киноиндустрия с начала 2020 года не получает деньги из государственного бюджета. Причина, согласно документу, - не утвержденный Минфином и не подписанный Министерством культуры паспорт бюджетной программы КПКВК 3806030.

25 марта Минфин предложил наполовину урезать расходы на культуру.

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