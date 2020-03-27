Минздрав впервые обнародовал возрастную разбивку больных с COVID-19

Больше половины случаев - люди в возрасте до 49 лет.

Минздрав впервые обнародовал возрастную разбивку больных с COVID-19
Фото: Youtube / Кабмін

Министерство здравоохранения впервые обнародовало возрастную разбивку больных с коронавирусной болезнью с COVID-19.

Эту статистику представил на брифинге в пятницу главный санитарный врач Виктор Ляшко

"Больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет", - сообщил он.

Возраст заболевших:

  • до 18 - 9%
  • 18-29 - 17%
  • 30-49 - 38%
  • 50-65 - 30%
  • 65+ - 6%

"Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения, правительства, выполняет карантинные меры, ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет еще пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над Украиной и всем миром", - прокомментировал Ляшко эти данные.

Напомним, что по состоянию на утро 27 марта в Украине выявили 218 случаев коронавирусной болезни. Пять человек умерли, четверо вылечились.

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