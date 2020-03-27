Жена экс-министра иностранных дел Кожары заявила, что это она убила по неосторожности экс-руководителя телеканала “Интер”

Марина Козерод (на фото справа), жена экс-министра иностранных дел Леонида Кожары (на фото слева) , подала в прокуратуру заявление о том, что это она убила по неосторожности экс-руководителя телеканала “Интер” Сергея Старицкого. В то же время следствие располагает фактами того, что убийство мог совершить именно Леонид Кожара. Накануне Кожаре было сообщено о подозрении в совершении этого убийства. Среди прочего, на видеозаписях с бодикамер патрульных полицейских зафиксировано, как Кожара перед тестом на алкоголь говорит: "Я всё равно буду расстреливать тех, кто будет мне угрожать” и “Я защищал свой дом”. В конце февраля этого года бывший руководитель телеканала “Интер”, гендиректор холдинга Atlantic Group Сергей Старицкий погиб от пулевого ранения в доме Кожары в селе Чайки под Киевом.

Об этом KV стало известно из сообщения юридической компании “Миллер”.

В четверг, 26 марта, в помещении Шевченковского районного суда Киева началось судебное разбирательство ходатайства об избрании в отношении Леонида Кожара меры пресечения в виде содержания под стражей.

Стороной защиты было заявлено ходатайство о допросе Марины Козерод (жены подозреваемого), так как, по словам адвоката, за день до судебного заседания, то есть 25 марта 2020, последняя подала в прокуратуру заявление “о признании в совершении уголовного преступления-казуса”.

Адвокат частично зачитал это заявление, в котором говорится о том, что Козерод пыталась забрать пистолет у Старицкого в тот вечер и произошла трагедия.

Сергей Старицкий погиб 21 февраля 2020. Заявление о “казусе” Марина Козерод подала 25 марта. То есть более чем через месяц после убийства. Ровно в тот день, когда ее мужу было сообщено о подозрении.

В связи с этим в юркомпании "Миллер" озвучили несколько вопросов:

- Почему заявление о признании в совершении уголовного преступления не были представлены раньше?

- Почему об этой версии событий не было ни слова в том числе во время дачи объяснений следователю?

- Откуда у пострадавшего следы от удара пистолетом на затылке?

- Кто вложил оружие в правую руку Сергея?

Суд удовлетворил ходатайство защитников о допросе Марины Козерод. Ожидается, что ответы на упомянутые вопросы удастся услышать 27 марта во время допроса Марины Козерод в судебном заседании.

Отмечается, что во время выступления прокурора в производстве было объявлено ряд важных фактов по делу, которые орган досудебного расследования считает установленными и о которых сейчас уже можно написать:

1. Между Кожарой и Старицким случился конфликт на почве внезапно возникших неприязненных отношений, который в дальнейшем перерос в драку, во время которой были повреждены очки Кожары, на оправе которых обнаружены капли крови Старицкого.

2. Кожара в спальне на втором этаже дома из ящика тумбы достал пистолет с патронами, который снял с предохранителя и привел в боевую готовность.

3. Спустившись на кухню Кожара нанес Старицкому удар пистолетом в область затылка. В месте раны были обнаружены части полимера.

4. После удара Кожара направил пистолет к правому глазу Старицкого и умышленно нажал на спусковой крючок, чем нанес одиночное огнестрельное сквозное пулевое ранение головы.

5. На видеозаписях с бодикамер патрульных полицейских зафиксировано, как Кожара перед тестом на алкоголь говорит: "Я всё равно буду расстреливать тех, кто будет мне угрожать” и “Я защищал свой дом”.

Следующее судебное заседание назначено на 11:30 сегодня, 27 марта.

Как сообщала KV , 25 марта правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре. В конце февраля этого года бывший руководитель телеканала “Интер”, гендиректор холдинга Atlantic Group Сергей Старицкий погиб от пулевого ранения в доме Кожары в селе Чайки под Киевом .

Фото: юркомпания “Миллер”