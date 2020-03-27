Киевсовет оперативно пересмотрел Бюджет-2020 и программу капитальных вложений

Ситуация с введением карантина из-за COVID-19 уже суммарно лишила доходную часть бюджета Киева более 1,6 млрд гривен и это не предел. В итоге, в 2020 году в столице будет заморожено немало инфраструктурных проектов (депутаты уже согласились снять с этих направлений около 1,4 млрд гривен). При этом, значительное дополнительное финансирование будет направлено на учреждения здравоохранения, компенсацию убытков КП “Киевпастранс” и КП “Киевский метрополитен” и пр.

Об этом KV стало известно в ходе сегодняшнего заседания Киевсовета.

Проекты решений “О внесении изменений в решение Киевсовета от 12.12.2019 года № 456/8029 “О бюджете города Киева на 2020 год” и “О внесении изменений в Программу экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы, утвержденной решением Киевсовета от 21.12.2017 года № 1042/4049” были утверждены депутатами без особых правок и дискуссий.

Эти документы подал на рассмотрение горсовета первый замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник, по словам которого, из резервного фонда бюджета Киева на борьбу с коронавирусом уже была выделена сумму, которая фактически равна годовой потребности медицинской отрасли.

Поворозник рассказал, что речь идет о 263 млн гривен, которые были выделены из резервного фонда бюджета Киева на приобретение основных средств на борьбу с коронавирусом. В частности, по его словам, на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения были направлены 87 млн гривен; медицинских изделий, а именно средств индивидуальной защиты (маски, халаты, козырьки, перчатки, бахилы и т.д.) – более 65 млн гривен. Также, дескать, закупались лекарства для клиник, которые определены как базовые для госпитализации больных с подозрением на коронавирус (сумму чиновник не назвал.- KV ).

После такой ремарки первый зампредседателя КГГА перешел к докладу непосредственно по проекту изменений в бюджет Киева .

“Принятый ВР закон от 17 марта 2020 года привел к уменьшению доходной части бюджета Киева на сумму примерно 1,615 млрд гривен, в том числе общий фонд на сумму 1,394 млрд гривен. По специальному фонду доходы бюджета уменьшены на 221,4 млн гривен. Это дивиденды (20 млн гривен), паевое участие (170 млн гривен) и целевые фонды (около 31 млн гривен)”, – пояснил Николай Поворозник.

Чиновник добавил, что за счет перераспределения бюджетных назначений и имеющихся остатков на начало года средства направляются:

на учреждения здравоохранения – почти 894 млн гривен;

финансовую поддержку КП “Киевпастранс” и “Киевский метрополитен” – чуть более 700 млн гривен;

на компенсацию льготного проезда в общественном транспорте – около 300 млн гривен.

Также, в проекте изменений в бюджет-2020, по словам Николая Поворозника, предусмотрели 95,8 млн гривен для резервного фонда. Дескать, поскольку после того, как 263 млн гривен направлены на приобретение средств на борьбу с коронавирусом, в нем практически ничего не осталось.

Что касается проекта изменений в программу соцэкономразвития, то документом, как отметил Николай Поворозник, предусмотрено уменьшение финансирования по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, по которым в текущем году должны выполняться только проектные работы, а также по тем, которые не планировали вводить в эксплуатации в 2020 году.

“Общая сумма уменьшения расходов по программе соцэкономразвития составляет 1426,2 млн гривен. Вместе с тем за счет остатка средств бюджета развития увеличиваются, например, ассигнования на Подольский мостовой переход на 700 тыс. гривен”, – сказал Николай Поворозник.

При этом чиновник заявил, что работы по строительству такого стратегического объекта как метро на Виноградарь остановлены не будут, так как в конце прошлого года на эти цели было направлено 1,5 млрд гривен. Этих средств, дескать, достаточно для проведения работ в текущем году и начале следующего.

Глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников (фракция “Солидарность”) в свою очередь отметил, что в проектах решений имеются статьи не имеющие отношение к карантину. В частности он попросил исключить финансирование разработки Детальных планов территорий (ДПТ). А в компенсации проезда в транспорте представителей льготных категорий вообще заподозрил коррупцию.

На это Николай Поворозник ответил, что расходы на разработку ДПТ сняты, а вот компенсация транспортным КП за провоз льготников чрезвычайно нужна. И это, мол, сегодня не касается исключительно пенсионеров, ведь общественный наземный транспорт Киева уже почти 2 недели возит бесплатно на работу медиков. Это тут же подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко.

Больше в ходе обсуждения никаких резонансных выпадов в сторону КГГА не было. Депутаты преимущественно просили не уменьшать финансирование на ремонты учебных и медицинских учреждений, инфраструктурные объекты и сферу ЖКХ, а также дать разъяснения проводимых работ, например, дезинфекции в подъездах.

Правки принимали неохотно. Николай Поворозник отмечал, что разработанные проекты решений сбалансированы и отвечают сегодняшним потребностям, а с голоса замечания принимать сложно и это может привести к разбалансированию основного финансового документа столицы. Тем не менее Лариса Дегтярева (фракция “Солидарность”) была чрезвычайно настойчива. Ее правки о сохранении финансирования ряда медучреждений Дарницкого района с третьего раза приняли.

У остальных депутатов, вероятно, в скором времени появится такая же возможность. По словам Поворозника, в ВР уже зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено создание некого резервного фонда. В связи с этим будут вносится изменения в местные бюджеты, в первую очередь, это будет касаться финансирования из государственного фонда развития регионов.

Напомним, чтобы обезопасить жителей столицы и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса, с 17 марта в Киеве закрыли торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, заведения бытового обслуживания и развлекательные заведения. Работают только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС и банки.

20 марта, Кабмин установил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Киеве , а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее ЧС была объявлена в Киевской области. 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по территории Украины до 24 апреля. Режим ЧС может быть сокращен, в случае прекращения эпидемии COVID-19, или продолжен, если эпидемия не прекратится. На сегодня количество киевлян, заболевших COVID-19, составляет 40 человек.

Напомним также, что 12 декабря 2019 года Киевсовет принял бюджет Киева на 2020 год с доходами и расходами в размере 58,8 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен больше, чем при утверждении бюджета Киева на 2019 год. На капитальные расходы и ремонты в 2020 году ранее предполагали потратить 14,9 млрд гривен.

Департамент финансов КГГА с 2012 года возглавляет Владимир Репик. Департаментом экономики и инвестиций КГГА с 16 февраля 2018 года руководит Наталья Мельник. За сферу бюджета и финансов в столице с 21 декабря 2017 года отвечает первый замглавы КГГА Николай Поворозник.