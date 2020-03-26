Киевсовет изменил некоторые параметры Общественного бюджета - 2021

Сегодня, 26 марта 2020 года, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты изменили некоторые параметры Общественного бюджета – 2021. В частности, на 3,5 месяца отсрочить публичное обсуждение проектов и перенести сроки голосования за проекты. Решение поддержали 68 депутатов Киевсовета.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевского городского совета.

Согласно принятому депутатами решению, публичное обсуждение, экспертиза и обжалования экспертных заключений будет отсрочено до 14 августа 2020 года. Ранее стояла дата – до 30 апреля.

“В рамках Общественного бюджета-2021 всего было подано 1743 проекта на общую сумму более 909,5 млн гривен. В течение следующих четырех месяцев будет происходить экспертиза этих инициатив. А проголосовать уже можно будет с 9 утра 17 августа. Поддержать проекты можно будет до 15 сентября. Определить победителей должны до 1 октября 2020 года ”, – рассказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Как сообщается, планирование реализации инициатив киевлян переносится на время с 1 октября по 1 ноября.

Напомним, 6 февраля 2020 года на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты внесли изменения в Положение об Общественном бюджете города Киева . В соответствии с принятым депутатами решением, представление проектов на Общественный бюджет – 2021 должно было стартовать 17 февраля и продлится до 11 марта. Голосование должно было проходить с 8 мая по 7 июня. На Общественный бюджет-2021 Киев планировал выделить 170 млн гривен.