В Черниговской области ВСУ проводят госиспытания украинского миномета "МП-120"

Он должен заменить советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии.

В Черниговской области ВСУ проводят госиспытания украинского миномета "МП-120"
миномет "МП-120"
Фото: Генштаб ВСУ

На военном полигоне в Черниговской области продолжаются государственные испытания опытных образцов миномета "МП-120".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Новый миномет «МП-120» калибра 120 мм разработан украинскими производителями, он должен заменить советские аналоги, которые были на вооружении украинской армии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "МП-120" предназначен для уничтожения и подавления навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных как открыто, так и в укрытиях полевого типа, на крутых обратных скатах высот, в глубоких лощинах, ущельях и лесах, а также разрушения окопов, траншей и легких дерево-земляных сооружений.

Фото: Генштаб ВСУ

Свойства миномета позволяют поддерживать механизированные подразделения в бою и отражать атаки противника в дневное и ночное время.

Фото: Генштаб ВСУ

По результатам испытаний будет принято решение о возможности принятия миномета на вооружение ВСУ.

Напомним, ранее "Укроборонпром" отчитался об успешных испытаниях корпусов БТРов, в которых нашли трещины.

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