Кабмин ограничил въезд и выезд из городов-спутников АЭС на время карантина

Чрезвычайная ситуация по всей стране введена до 24 апреля.

Кабинет министров ограничил въезд и выезд в/из городов-спутников атомных электростанций на время карантина.

Об этом свидетельствует опубликованное на сайте Кабмина постановление №240.

"Установить с 26 марта по 24 апреля 2020 на всей территории атомных электростанций государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и городов-спутников, в которых проживает и размещается персонал атомных электростанций, карантин, запретив привлечения к работам персонала с признаками респираторных заболеваний и проведение всех массовых мероприятий и ограничив въезд населения в города-спутники и выезд из них", - говорится в документе.

Также Кабмин поручил Запорожской, Николаевской, Ривненской и Хмельницкой областным государственным администрациям обеспечить организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления.

Кроме того, Кабмин поручил "Энергоатому" принять дополнительные меры по своевременному и полному проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий и установлению усиленного санитарно-пропускного режима для всего персонала атомных электростанций.

Напомним, накануне Кабинет министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех областях до 24 апреля.