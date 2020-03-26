Кабмин ограничил въезд и выезд из городов-спутников АЭС на время карантина

Чрезвычайная ситуация по всей стране введена до 24 апреля.

Кабмин ограничил въезд и выезд из городов-спутников АЭС на время карантина
Фото: rnpp.rv.ua

Кабинет министров ограничил въезд и выезд в/из городов-спутников атомных электростанций на время карантина.

Об этом свидетельствует опубликованное на сайте Кабмина постановление №240.

"Установить с 26 марта по 24 апреля 2020 на всей территории атомных электростанций государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" и городов-спутников, в которых проживает и размещается персонал атомных электростанций, карантин, запретив привлечения к работам персонала с признаками респираторных заболеваний и проведение всех массовых мероприятий и ограничив въезд населения в города-спутники и выезд из них", - говорится в документе.

Также Кабмин поручил Запорожской, Николаевской, Ривненской и Хмельницкой областным государственным администрациям обеспечить организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления.

Кроме того, Кабмин поручил "Энергоатому" принять дополнительные меры по своевременному и полному проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий и установлению усиленного санитарно-пропускного режима для всего персонала атомных электростанций.

Напомним, накануне Кабинет министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех областях до 24 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"Зеленский заявил, что Рада не будет вводить чрезвычайное положение, чтобы "протягивать непопулярные решения"
Зеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маскиЗеленский заявил, что Китай и Южная Корея доставят в Украину дополнительные тест-системы на коронавирус и маски
Мэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавирусаМэр Черновцов распорядился закрыть город из-за коронавируса
Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировалиИнфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали
Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептикГлавный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик
Блок рекламы


Похожие новости
Киевсовет решил голосовать онлайн во время карантинаКиевсовет решил голосовать онлайн во время карантина
Фракции отклонили предложенные Кабмином изменения в бюджет, - депутатыФракции отклонили предложенные Кабмином изменения в бюджет, - депутаты
Кабмин назначил нового замминистра финансовКабмин назначил нового замминистра финансов
Шмыгаль объявил о 30-дневной чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантинаШмыгаль объявил о 30-дневной чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина
Кабмин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду масокКабмин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду масок
На время карантина Офис президента подготовил онлайн-курс для учителейНа время карантина Офис президента подготовил онлайн-курс для учителей
Кличко предупредил, что может закрыть въезд и выезд из КиеваКличко предупредил, что может закрыть въезд и выезд из Киева
Геращенко допустил усиление контроля за соблюдением условий карантина среди гражданГеращенко допустил усиление контроля за соблюдением условий карантина среди граждан
После введения карантина количество пересечений линии разграничения с ОРДЛО снизилось в 56 разПосле введения карантина количество пересечений линии разграничения с ОРДЛО снизилось в 56 раз
Кабмин установил чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областяхКабмин установил чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях
Последние новости
Подгружаем последние новости